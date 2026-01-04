RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell: Harry herceg kínos helyzetbe hozta Meghan Markle-t

A sussexi herceg egy váratlan pillanatban került középpontba egy kolumbiai látogatás során, amit felesége nehezen kezelt.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.04. 20:30
Harry herceg királyi család Meghan Markle

A 2024 augusztusában készült felvételen, Harry herceg és felesége, Meghan Markle látható, akik látogatást tettek a kolumbiai Delia Zapata Művészeti Központban a néhány napos kolumbiai körúton. A szemfüles rajongók és a testbeszéd-szakértők kiemeltek egy jelentős pillanatot, amikor az előretervezett megjelenési koreográfiát egy váratlan pillanat zavarta meg és ez miként zökkentette ki az irányításmániás Meghan Markle-t.

alt=Harry herceg tudatosan kerülte felesége jelzéseit a kolumbiai látogatás során
Harry herceg tudatosan kerülte felesége jelzéseit a kolumbiai látogatás során / Fotó: Anadolu via AFP

Harry herceg nem figyelt feleségére

A sussexi házaspár utazásának harmadik napján készült felvételeken egy kínos pillanat látható, amelyben egy táncos jelmeze majdnem eltalálta Harry fejét, mire a herceg humorral és élénk gesztusokkal reagált, felvéve korábbi, játékos „showman” szerepét.

A testbeszéd-szakértő, James elemzése szerint, Harry viselkedése felborította Meghan előre megtervezett koreográfiáját. A hercegné finoman kinyújtott karral próbálta férje figyelmét visszaterelni a program szerinti irányba. Harry azonban vagy nem vette észre ezt, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyta, és folytatta a beszélgetést és a közönség szórakoztatását.

Ez egy mikroszkopikus példája annak, mi történik, amikor a ‘vörös szőnyeges’ kettős koreográfiája félremegy. Meghan ösztönösen igyekezett korrigálni a helyzetet, sőt, vezető szerepbe lépett, ami már-már szülői irányításnak tűnhetett. Amikor azonban nem járt sikerrel, inkább eltávolodott, miközben továbbra is próbálta férjét a megfelelő irányba terelni

- állítja a szakértő.

Harry herceg agglegény éveiben nem volt hozzászokva ahhoz, hogy valaki megszakítsa vagy irányítsa, és ebben a pillanatban mintha „kikapcsolt volna”, és engedett a spontaneitásnak. Korábban viszont mindig alávetett és együttműködő szerepbe kényszerült Meghan mellett.

A hercegné ösztönösen próbálja mederben tartani a férjét a színészi múltjából kifolyólag, amely során megírt forgatókönyveket kellett követnie. A kamerák jelenlétének és a kifogástalan megjelenés fontosságának tudatában Meghan különösen figyel arra, hogyan lehet mindent jól csinálni - írja a DailyMail.

 

 

