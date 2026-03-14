Levelet írt Orbán Viktornak a volt ukrán kollégája és barátja
A miniszterelnök válaszolt.
Viktor Juscsenko volt ukrán elnök nyílt levelet írt Orbán Viktorhoz, amelyben értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a miniszterelnök – mint fogalmazott – miként „szolgálhatja ki” az oroszokat. A magyar kormányfő egy válaszlevélben reagált az üzenetére – írja a Ripost.
„Viktor, nézd meg ezt a fotót! Egymás mellett állunk abban az időben, amikor régiónk jövője közösnek, egyértelműnek és fényesnek tűnt számunkra. Akkoriban együtt hittünk abban, hogy a szabadság nem csupán egy szó, hanem a legnagyobb ajándék, amiért érdemes küzdeni. Én másként emlékszem rád. Egy olyan vezetőre emlékszem, aki megértette a méltóság értékét, és tudta, mit jelent a birodalmi elnyomás alól való felszabadulás” – kezdte a levelét Juscsenko, majd hozzátette:
Ma a tetteidet nézem, és azt kérdezem magamtól: hová tűnt az a Viktor? Hogy lehet, hogy egy férfi, aki tanúja volt a szabad Magyarország születésének, most azoknak a erőknek játszik a kezére, akik el akarják pusztítani szomszédja szabadságát?
A volt ukrán elnök szerint „ma Ukrajna éppen azokért az értékekért ontja vérét, amelyekről egykor a tárgyalóasztalnál beszélgettünk. Nem csupán a saját földünket védjük, hanem az önök országának és egész Európának a békéjét is.”
„A politika nem csak számokról, profitról vagy gázról szól. Mindenekelőtt az értékekről szól. Amikor az agresszor oldalára állsz, nem csak Ukrajnát árulod el – hanem a saját néped emlékét is, akik tudják, mit jelent, ha szovjet tankok jelennek meg Budapest utcáin” – fogalmazott Juscsenko, aki a levele végén azt kérte: „Viktor, állj meg, és emlékezz arra, ki voltál! […] Arra kérlek, nézz szembe az igazsággal! Légy az a vezető, akit a világ egykor tisztelt, és aki tudta, hogy a szabadság az egyetlen út.”
Orbán Viktor így válaszolt
A miniszterelnök az X közösségi platformon tette közzé válaszlevelét, amelyet úgy kezdett: „Kedves Viktor! Öreg barátom! Mi, magyarok, ezeréves történelmünk során mindig is a szabadságharcosok népe voltunk, és azok is maradunk. Mi vagyunk az a nemzet, amely félelem nélkül harcolt szabadságáért az oszmán seregek, a Habsburgok csapatai, a Harmadik Birodalom Wehrmachtja és a Szovjetunió Vörös Hadserege ellen, amelyben egykor számos nép fiai szolgáltak. Ezt a hagyományt ma is folytatjuk.”
Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet: ne nyúljon a magyarok szabadságához! Kérlek, győzd meg az elnöködet, hogy ne zsarolja és ne fenyegesse se a hazámat, se annak vezetőit
– szólította fel egykori ukrán kollégáját Orbán Viktor, majd hozzátette: „A magyarok szabad nép. A szabadságért folytatott küzdelmük nem jogosítja fel önöket arra, hogy zsaroljanak minket vagy feltételeket szabjanak nekünk. Kérlek, értesd meg az elnököddel, hogy az az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek Északi Áramlat gázvezetékét, Magyarország ellen nem fog működni.”
„Hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy a háború kitörésekor befogadtuk a menekültjeiteket. Szállást, élelmet és biztonságot nyújtottunk nekik. Ukrán nyelvű iskolák indítását rendeltem el a gyermekeik számára, tehát olyasvalamit, amit ti megtagadtok a kárpátaljai magyaroktól. Szégyen, hogy ma az ukrajnai magyarok nemzeti kisebbségi jogai szűkebbek, mint a régi, rossz időkben voltak” – tette hozzá a kormányfő.
Orbán Viktor azt is kijelentette: „Hálát adok Istennek, hogy az az ország, amellyel most háborúban álltok, ma sem Magyarországnak, sem a magyaroknak nem az ellensége, és nem áll szándékunkban ezt megváltoztatni. Továbbra is a barátaitok akarunk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. Ezért azt kérem, fogadjátok el, hogy sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat nem küldünk a háborútokba.”
Remélem, hogy testvérháborútok nem az ukrán állam végzetes gyengülésével fog végződni, és hogy visszatérhetünk az ukrán-magyar barátság régi szelleméhez. Távolodva tőletek, de őszinte tisztelettel, Orbán Viktor
– zárta levelét a kormányfő, aki az utóiratban még azt is megüzente Viktor Juscsenkónak: „Ha bármely külföldi hatalom valaha is fenyegetne téged vagy családodat, tudd, hogy mindig számíthatsz ránk.”
