Levelet írt Orbán Viktornak a volt ukrán kollégája és barátja

Viktor Juscsenko volt ukrán elnök nyílt levelet írt Orbán Viktorhoz, amelyben értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a miniszterelnök – mint fogalmazott – miként „szolgálhatja ki” az oroszokat. A magyar kormányfő egy válaszlevélben reagált az üzenetére – írja a Ripost.

„Viktor, nézd meg ezt a fotót! Egymás mellett állunk abban az időben, amikor régiónk jövője közösnek, egyértelműnek és fényesnek tűnt számunkra. Akkoriban együtt hittünk abban, hogy a szabadság nem csupán egy szó, hanem a legnagyobb ajándék, amiért érdemes küzdeni. Én másként emlékszem rád. Egy olyan vezetőre emlékszem, aki megértette a méltóság értékét, és tudta, mit jelent a birodalmi elnyomás alól való felszabadulás” – kezdte a levelét Juscsenko, majd hozzátette:

Ma a tetteidet nézem, és azt kérdezem magamtól: hová tűnt az a Viktor? Hogy lehet, hogy egy férfi, aki tanúja volt a szabad Magyarország születésének, most azoknak a erőknek játszik a kezére, akik el akarják pusztítani szomszédja szabadságát?

A volt ukrán elnök szerint „ma Ukrajna éppen azokért az értékekért ontja vérét, amelyekről egykor a tárgyalóasztalnál beszélgettünk. Nem csupán a saját földünket védjük, hanem az önök országának és egész Európának a békéjét is.”

„A politika nem csak számokról, profitról vagy gázról szól. Mindenekelőtt az értékekről szól. Amikor az agresszor oldalára állsz, nem csak Ukrajnát árulod el – hanem a saját néped emlékét is, akik tudják, mit jelent, ha szovjet tankok jelennek meg Budapest utcáin” – fogalmazott Juscsenko, aki a levele végén azt kérte: „Viktor, állj meg, és emlékezz arra, ki voltál! […] Arra kérlek, nézz szembe az igazsággal! Légy az a vezető, akit a világ egykor tisztelt, és aki tudta, hogy a szabadság az egyetlen út.”

Orbán Viktor így válaszolt

A miniszterelnök az X közösségi platformon tette közzé válaszlevelét, amelyet úgy kezdett: „Kedves Viktor! Öreg barátom! Mi, magyarok, ezeréves történelmünk során mindig is a szabadságharcosok népe voltunk, és azok is maradunk. Mi vagyunk az a nemzet, amely félelem nélkül harcolt szabadságáért az oszmán seregek, a Habsburgok csapatai, a Harmadik Birodalom Wehrmachtja és a Szovjetunió Vörös Hadserege ellen, amelyben egykor számos nép fiai szolgáltak. Ezt a hagyományt ma is folytatjuk.”

Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet: ne nyúljon a magyarok szabadságához! Kérlek, győzd meg az elnöködet, hogy ne zsarolja és ne fenyegesse se a hazámat, se annak vezetőit

– szólította fel egykori ukrán kollégáját Orbán Viktor, majd hozzátette: „A magyarok szabad nép. A szabadságért folytatott küzdelmük nem jogosítja fel önöket arra, hogy zsaroljanak minket vagy feltételeket szabjanak nekünk. Kérlek, értesd meg az elnököddel, hogy az az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek Északi Áramlat gázvezetékét, Magyarország ellen nem fog működni.”