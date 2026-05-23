12 napig őrizte halva született gyermekét a temetés előtt - így próbált végső búcsút venni az édesanya

Louise Temple márciusban hozta világra halva született kislányát, Pandora Precious-t, a terhesség 32. hetében, miután egy vizsgálat során kiderült, hogy a baba szíve már nem dobog.

Saját gyásza részeként 12 napot töltött halva született gyermekével

A beszámolók szerint a kislánynál Down-szindrómát és további komplikációkat is megállapítottak. Az édesanya, férje Peter Temple és a pár 12 gyermeke – akik öt és tizenhét év közöttiek – a temetés előtt még közel két hetet tölthettek együtt Pandorával otthonukban. Minderre egy speciális hűtő bölcső adott lehetőséget, amely hideg hőmérséklettel lassítja a test bomlását.

Mindent együtt csinált halva született gyermekével

Louise naponta átöltöztette kislányát, ölbe vette, együtt néztek televíziót, este pedig lefektette őt aludni.

Ez családi döntés volt, hogy hazavisszük Pandorát, és teljesen biztos vagyok benne, hogy jól döntöttünk

– mondta az édesanya.

Nagyon gyógyító döntés volt. Az volt a tervünk, hogy a temetésig otthon tartjuk őt, és teljesült a kívánságunk

– tette hozzá.

A család tragédiája ráadásul nem először történt meg. Két és fél évvel korábban Louise egy kisfiút is elveszített: Cruze Vinnie a terhesség 29. hetében született halva 2023 szeptemberében.

Teljesen összeomlottam, amikor elveszítettem Cruze-t. Még csak meg sem fogtam őt, egyszerűen nem voltam rá képes... A szorongás teljesen átvette az irányítást a testem felett, és idegösszeomlást kaptam. A mai napig bánom, amit Cruze-zal tettem. Büntetem magam emiatt.

– idézte fel az anya.

Pandora esetében tudta, hogy most másképp szeretné megélni a búcsút.

Otthoni búcsú – sokak számára szokatlan döntés

A család végül 12 nap után búcsúzott el végleg a kislánytól, és megtartották a temetést. Louise szerint sokan talán nem értik a döntésüket, de számukra ez volt az egyetlen mód, hogy együtt tudják feldolgozni a veszteséget.

A család Facebook-bejegyzésében azt is hangsúlyozta: nem a figyelemfelkeltés volt a céljuk, hanem az, hogy a történetük segíthessen más, hasonló helyzetben lévő családoknak, és beszéljenek a babavesztésről és a gyász feldolgozásának lehetőségeiről – írja a People.