Halva született lánya, így dolgozta fel a felfoghatatlant az anya

Mai Nguyen lánya, Gemma halva született. Az anyuka élete 2022. május 17-én, délután 14:10-kor teljesen megváltozott.

Halva született a gyermek

A kislánynak fekete haja és gyönyörű arca volt, ám valami nem volt rendben: Gemma ugyanis nem sírt fel. A szülésznők azonnal egy külön helyiségbe vitték, és lélegeztetést indítottak. Tizenöt perc újraélesztés után az intenzív osztályra szállították, ahol az orvosok közölték, hogy Gemmának hipoxiás-ischaemiás encephalopathiája van, ami akkor fordul elő, amikor az agy nem kap elegendő oxigént. Hűtőágyra fektették, hogy csökkentsék az agyában a gyulladást és a duzzanatot, de másnap kiderült, hogy agyhalott.

A férjemmel nem hittük el. Olyan egészségesnek, olyan erősnek látszott. Az orvos egy számítógép képernyőjére mutatott, amely Gemma elektromos agyi aktivitását mutatta. Egy egészséges agyban a vonal hullámos - ez a vonal teljesen egyenes volt.

Mai terhessége problémamentesen zajlott, és minden vizsgálata normális volt. Csak később derült ki, hogy méhlepény-elégtelensége volt, amit nem vettek észre: a méhlepény nem tudott elegendő oxigént és tápanyagot biztosítani a babának a szülés során.

A szülők kaptak egy külön szobát a lányukkal, ahol olvashattak neki, és családtagok is látogathatták őket. Négy nappal később úgy döntöttek, elbúcsúznak tőle, és néhány kéz és lábnyommal, valamint egy pusztítóan üres autósüléssel távoztak a kórházból.

Gyászcsoport segítette a szülőket

A szülők temetést terveztek, de Mai nem volt felkészülve a mentális teherre.

Nehéz volt kikelni az ágyból, nehéz volt zuhanyozni, nehéz volt bármi másra várni, mint a nap végére, amikor újra elaludhatok.

Terapeutája segített neki, de magányát igazán egy gyászcsoport enyhítette - ez virtuális formában működött. Férje is elkísérte, és mindenki gyertyát gyújtott a babájának, majd gyermekeikről sírva beszéltek.

Ezután férje egyéni terápián folytatta, de Mai a csoportokban érezte magát jobban, mivel hasonló emlékeket tudtak egymással megosztani. Később férje terapeutája egy közeli kórházba irányította őt, ahol már barátokat is szereztek.

Sört, nachost és csirkefalatkákat rendeltünk. Beszélgettünk és sírtunk, de nevettünk is. Régóta nem éreztem magam ilyen normálisan.

Gemma halála óta négy év telt el, és bár akkor úgy érezte, nem látja az élet értelmét, most már lánya miatt igyekszik a lehető legteljesebben élni. (Toronto Life)