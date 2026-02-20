„Mindenki ugyanazt mondja halála előtt” – Megrázó vallomást tett egy ápolónő
Kirstie Roberts őszintén vallott tapasztalatairól. Elmondta, mi az, amit minden beteg elmond halála előtt.
Egy intenzív osztályos ápolónő megosztotta azt a bizonyos kilenc szót, amelyet állítása szerint minden egyes betege kimondott halála előtt – közölte a Daily Star. Hátborzongató valóság, amelyet más szakemberek is megerősítettek.
Rengeteg embert láttam meghalni és mindenki ezt mondja a halálos ágyán
– mondta a 29 éves Kirstie Roberts, aki az elmúlt négy évben rengeteg beteget segített végig élete utolsó perceiben. A nővér leggyakrabban az intenzív osztályon látta el a betegeket és arról a spirituális változásról beszélt, amelyet a haldoklók utolsó óráiban figyelt meg.
Minden egyes ember ugyanazt mondja halála előtt.
Kirstie szerint azok a betegek, akik kimondják ezeket a szavakat, röviddel ezután meghalnak – mintha tudnák, hogy közeleg a vég. A Floridában élő fiatal egy online videóban osztotta meg tapasztalatát, amely elképesztő, félmilliós megtekintést hozott.
Mindig azt mondják, hogy: »Meg tudnád kérlek mondani a családomnak, hogy szeretem őket?« és hogy »Nem érzem jól magam«, majd azt, hogy »Tudom, hogy meg fogok halni«.
A fiatal nő számára megmagyarázhatatlan a jelenség, mivel rengeteg esetben semmilyen veszélyes dolog nincs, ami azt sejtetné, hogy most fog megtörténni a vég. De akkor honnan tudják? Merül fel a kérdés. Kirstie négyévnyi tapasztalata ellenére sem talált orvosi magyarázatot arra, honnan tudják a betegek.
Soha nem lesz könnyebb megélni, amikor meghalnak. Rengeteg időt töltünk azzal, hogy gondoskodunk róluk és kapcsolatot építünk ki velük és a családjukkal.
Majd hozzátette, hogy idővel meg kell tanulni elfogadni a valóságot és azt, hogy a halál az élet része.
Idővel megtanulod elfogadni, hogy ez a valóságunk része és úgy kell megküzdenünk vele, hogy tudjuk: a munkánk elég volt. Az élet eleve spirituális.
Bár rengetegen kételkedtek a fiatal nő szavaiban, a videó alatt rengeteg komment érkezett, többek közt egészségügyi szakemberektől, akik megerősítették az állítást. Egyikük így írt:
Volt hospice-ápolónőként mondom, igaza van.
Mindig tudják
– írta egy másik.
Ápoló vagyok, megerősítem
– írta egy harmadik kommentelő.
