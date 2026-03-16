„A nyaka köré volt tekeredve” – Rettegés a fák között: lecsapott a dorozsmai rém

Ökölbe szorulnak a kutyások kezei Kiskundorozsmán, amióta tudják, hogy veszélyben lehetnek az ebeik, de ki tudja, talán ők maguk is… Legalábbis ettől tart egy helyi lakos is, aki a saját szemével látta a dorozsmai rém mesterművét.

Mit művel a dorozsmai rém?

Március eleje óta nincs nyugta az alföldi településen élőknek, főleg a kutyás családoknak. Mintha a gonosz költözött volna a fák közé a közeli erdős részen, és veszedelmes cselekedetre szánta el magát. Semmi és senki sem szent a dorozsmai rémnek, a rejtélyes alak az ágak között ólálkodik, és csapdákat állít!

Anita rendszeresen sétáltatja a kutyáját a helyi erdősávban. A Vályogos utca-Maty-Fehértói-főcsatorna környékére mindig is úgy tekintett, ahol a kiskutyája nyugalomban szimatolhatott, boldogan bóklászhatott a fák között – egészen március 10-ig, amióta a félelem lett arra az úr.

Az alföldi nő az ismerősével ment ki a kiserdőbe, amikor különös dolgot vettek észre az egyik fa tövében. Amikor közelebb mentek, elkerekedett a szeme: egy drótcsapda volt ott, ráadásul áldozata is volt…

„Láttuk, hogy valami mozog a fa tövében, a drót fogva tartott egy erdei nyuszit, a nyaka köré volt tekeredve” – idézte fel Anita a Metropolnak, még most is dühösen.

Ha akkor nem segítenek az állat, elpusztult volna. „A barátnőm a fiától kért segítséget, aki eljött drótvágóval és kiszabadította a nyulat” – folytatta, kiemelve: valaki szándékosan helyezte ki a drótot a dorozsmai erdőbe.

Újra lecsapott, áldozat is van!

Mégis ki képes erre? A rejtélyes rém Anita szerint ráadásul nem először csapott le. Utána nem sokkal újra kimentek az erdőbe, hogy kinyomozzák, mennyire volt alapos az illető, remélve, hogy nem szórt szét további csapdákat. Sajnos a legrosszabb sejtésük beigazolódott: megint megtalálták a dorozsmai rém névjegyét.

Sokan sétáltatnak arra kutyát és ők is bele eshetnek ebbe a csapdába, mert pont az út melletti fákra volt kihelyezve, ahol sétáltunk. Évek óta járunk arra, de ilyet még nem tapasztaltunk… Hogy létezhetnek ilyen gonosz emberek! Bárki eleshet benne, a lábára rátekeredhet…

– hangsúlyozta, azzal zárva: „Drótvágó sajnos nem volt nálunk, mert elfelejtettem vinni. Így nehezen, de le tudtuk szedni és azért hoztuk el, hogy nehogy vissza rakják, illetve nehogy bele akadjon valami állat. Állatszerető emberek vagyunk és elítéljük az ilyet!” – húzta alá.