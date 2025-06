Ordibáló mankós rém tartja rettegésben a zuglóiakat

Lassan megszámolni is nehéz a különböző fantomokat és rémeket a fővárosban. Nem elég, hogy szinte minden kerületben felbukkannak a fosófantomok, vannak olyan rémek is, akik már egyenesen ijesztőek. Egy ilyen alak bukkant fel a közelmúltban Zuglóban is, aki ordibálásával és agresszív viselkedésével hozza rá a frászt a helyiekre.

A mankós rém valóságos terrorba tartja a lakóhelye környékén élőket – Fotó: Pexels (illusztráció)

Mankós rém tartja rettegésben a zuglóiakat

Információink szerint a mankóval közlekedő férfi a környéken él, és már a lakásából is terrorizálja az arra elhaladó embereket. Úgy tudjuk, hogy a rejtélyes alak olykor az ablakból kihajolva óbégat az arra elhaladóknak, de ezt gyakran telefonálásnak álcázza.

Szerintem nem telefonál, hanem csak várja, hogy valaki elmenjen ott és rá akar ijeszteni. Tényleg az, nagyon agresszívnek tűnik, főleg, ha kint mászkál

– mondta egy arra élő asszony, aki gyerekkel szokott arra sétálni, így különösen ijesztőnek találja a férfi viselkedését. Ha lehet, el is kerüli a környéket, ugyanis a mankós rém akkor a legijesztőbb, ha ki is jön a házból. Ekkor ugyanis állítólag nyíltan ordít az emberekkel, méghozzá teljesen indokolatlanul és válogatás nélkül: legyen az felnőtt, idős vagy gyerek. Lapunk úgy tudja, hogy nem egy kutyasétáltatóra és gyerekre hozta már rá a frászt, a tombolásának sokszor semmi nem szab határt. Sokak szerint mégis az a legijesztőbb, hogy megesik: egyáltalán nem elégszik meg a kiabálással, sokszor fogja magát és a mankójával a kipécézett illető után megy.

Úgy tudjuk, megesik, hogy este és éjjel is kiáltozik. Többen azt állítják, hogy a férfi akkor sokallt be és romlott meg a mentális állapota, miután édesanyja elhunyt. Ez azonban a környékbeliek szerint nem mentesíti az alól, amit nap mint nap az arra járó emberekkel művel. Bár egyelőre nem tudni biztosan, de úgy értesültünk, a szombati nap olyannyira kikelt magából, hogy még a rendőrséget is ráhívták, akik kimentek a lakására.

Az üggyel kapcsolatban felkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.