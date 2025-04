Csattan a csülökcsont, repül a rohadt tök – ablakból dobálózik egy szemétdobáló rém Kispesten

Kispest egyik panelrengetegében hetek óta tart egy különös, de annál kellemetlenebb rémálom. A 19. Kerületben, a Kosárfonó utcában élők szerint egy szemétdobáló rém rendszeresen kidobálja a szemetét egy 11 emeletes társasházból.

A lakók szerint a Kosárfonó utcában egy 11 emeletes panelházból rendszeresen ledobálják a szemetet / Fotó: Metropol

Csattan a csülökcsont

A beszámolók szerint egy szemétdobáló rém garázdálkodik Kispesten, aki nem ritkán ételmaradékokat dobál: volt már hogy serpenyőt, rohadt tököt, vagy éppen csülökcsont dobott ki az ablakon. Az esetről egy lakó számolt be, aki szerint egyszer egy csülökcsont tőle nem messze, csak pár méternyire csapódott be.

„Egyszer egy csülökcsont csattant tőlem pár méterre” – meséli Márton, a környék egyik lakója.

Ha akkor épp odalépek, akkor a fejemen landolt volna

- tette hozzá Márton, aki szerint a jelenség döbbenetes. Vele együtt több helybéli megerősítette, hogy már évek óta tart a probléma.

Amikor ideköltöztem, figyelmeztettek engem, hogy néha repkedni fognak dolgok az ablakokból

– meséli Tamás, aki összetört üvegeket, fél citromokat vagy épp krumplit szokott találni a járdán. Márton szerint a szemétdobáló rém által ledobált szemetek, akár még sérülést is okozhatnak a járókelőkben.

„Egyszer egy serpenyő csattant alig egy méterre tőlem, ami úgy gondolom, nem normális. Ha valakit fejbe talál egy serpenyő, az súlyosan megsérülhet. Nem értem, miért nem tesz senki semmit” – panaszolja Márton, aki szerint csak idő kérdése, hogy komoly baleset történjen.

Állati nagy fenyegetés

Ráadásul az eldobott ételmaradékok vonzzák a kóbor állatokat, de még a házikedvenceinket is veszélybe sodorják. Ugyanis egy kutya vagy macska is könnyen megeheti az ismeretlen eredetű, valószínűleg romlott ételt, amiből komoly egészségügyi problémái is adódhatnak.

Amit pedig utoljára szeretnénk, hogy az imádott házikedvencünk egy séta során megkóstolja ezeket a maradékokat

– mondta Tamás.

A szemétdobáló rém állítólag ebben a házban tevékenykedik / Fotó: Metropol

A környék lakói azt remélik, hogy végre komolyan lesz véve az ügy, mielőtt komolyabb baj történne. Addig is, aki a Kosárfonó utca környékén jár, ne csak előre nézzen – hanem néha felfelé is - nehogy a rém áldozatává váljon.