Rettegés Ezüsthegyen: a drogosok és a hajléktalanok miatt rémálom ott élni

Ezüsthegy helyzete egyre rosszabb. Budapest no-go zónájává változott az utóbbi időben ez a terület. A feltört önkormányzati ingatlanok, drogtanyák és az állandó betörések miatt rettegnek a helyiek. A félelem nem alaptalan: márciusban 5 körözött személyt fogtak el a területen a rendőrök, az előző félévben pedig 20-at.

Ezüsthegy Budapest második Rózsadombja is lehetne ezzel a panorámával Fotó: Ripost

A városrész lakói körében nagy az aggodalom, a közösségi médiában is gyakran panaszkodnak, fokozott a félelem és a bizonytalanság. Óbuda baloldali vezetése évek óta hagyja elgettósodni Ezüsthegyet. Karácsony Gergely pedig ölbe tett kézzel nézi a drogtanyákat, ráadásul a főváros ultraliberális drogpárti stratégia is csak tetézi a bajt. Mint ahogy a Metropol is beszámolt róla, a helyiek annyira rettegnek, hogy már odáig jutottak, hogy szögesdróttal védik a kerítéseket a randalírozó drogosok ellen.

Az ezüsthegyi tulajdonosok házaikat szögesdróttal és kutyákkal védik (korábbi felvétel) - Fotó: Fügedi Richárd

Már egy ideje fennáll ez a probléma, de az utóbbi időben egyre fokozódott. A helyiek beszámolói alapján a környéken nagyon eluralkodott a félelem, nem csak a betörések és a vandalizmus gyakori, de már sokan kimenni se mernek. Régen csak este nem mertek sétálni a környéken, most már sokan nappal is félve merészkednek az utcára.

A helyiek jól ismerik, milyen lett Ezüsthegy

A helyiek szerint az elhagyatott telkek és házak vonzzák a bűnözőket, nem a hajléktalan lakásfoglalóktól félnek, hanem az elhagyott házakba berendezkedő drogosoktól.

A közösségi médiában egy Meggy utcai esetről beszélnek, ami különösen megrázta a helyi közösséget, ugyanis egy idős helyit megtámadtak. A beszámolók szerint Laci bácsit egy szomszéd találta meg meztelenre vetkőztetve, az eset után kórházba is került. A szóbeszéd szerint a bácsi jóhiszemű volt, sokszor beengedte a hajléktalanokat, kölcsönt is adott nekik, ezt használták ki a támadók. Ez után a támadás után sokan rettegésben élnek, főleg az egyedül élők. (Hivatalos megerősítést nem kaptunk az esetről.)

Ideje tenni valamit! – üzenik az emberek

A korrupciógyanú miatt börtönben lévő Kiss László önkormányzata nem tesz semmit, pedig a feltört, kibelezett és az eladható felszerelésektől „megszabadított” házak önkormányzati tulajdonúak. Szerintük jól van ez így, nem gond a több százmilliós kár sem. A közösség tagjai remélik, hogy a rendőrök fokozatosabb jelenléte és intézkedései javítani fognak a helyzeten.