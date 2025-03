Az ingatlanokat lehetetlen eladni a környéken (korábbi felvétel) - Fotó: Fügedi Richárd

A baloldali önkormányzat úgy tesz, mintha minden rendben volna

„Tavaly nyáron alakult ki itt a no-go zóna, ellepték a csövesek és a drogosok a környéket. A rendőrség mindent megtesz, most is razziáznak. Közel 600 embert igazoltattak az elmúlt időszakban. A napokban 20 főt őrizetbe vettek, nyolcat le is tartóztattak drogfogyasztás miatt” – részletezte Gyepes Ádám. A fideszes képviselő hozzátette: az óbudai városvezetésnek többször jelezte már a Fidesz-KDNP frakciója, hogy óriási a probléma, azonban a hárításon kívül semmit sem lép a baloldali testület. Kozma János, a körzet fideszes képviselője is arról beszélt, hogy a korrupciógyanú miatt börtönben héderelő Kiss László vezette testület, strucc-politikát folytat, meg sem akarja hallani a lakossá segítségért való kiáltását. Mint mesélte:

„A tágabban vett környéken élő családok nem tudják kihasználni a zöld adottságokban gazdag erdős részt, nem tudnak kirándulni, hiszen gigászi mennyiségű szemetet kell kerülgetniük. Nem beszélve a randalírozókról. Utóbbiak nem csak, hogy veszélyesek lehetnek önkívületi állapotban, de az utakat gyakran eltorlaszolják szeméttel, hogy ne közlekedjen arra senki, ahol meghúzzák magukat” – ecsetelte a helyzetet, hozzátéve:

Legutóbb egy békásmegyeri anya írt kétségbe esett levelet, aki arra gyanakszik, hogy a 12 éves fia ide jár fel drogért a barátaival.

Karácsony Gergely felelőssége mellett sem lehet elmenni

Karácsony Gergely egy majd' kétmilliós fővárosnak a főpolgármestere, ami azt is jelenti, hogy felelősséget vállal az itt élőkért.

„Felmerül tehát az a kérdés, hogy hogyan nézheti tétlenül azt a főpolgármester, ami például Ezüsthegyen zajlik több mint egy éve? Vagy az, hogyan támogathat drogozást segítő fővárosi stratégiát?” – mondta a fideszes fővárosi képviselő Ezüsthegyen. Szepesfalvy frakciójával egyébként azért küzd, hogy az ultraliberális főváros készítsen olyan új stratégiát, amely a megelőzésre és a probléma felszámolására fókuszál. Amely a gyerekek védelmét előtérbe helyezi.