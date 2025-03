Politikai korrupció, guruló dollárok, chemszex, drogpartik közpénzből – ez Karácsony Budapestje

„Ez az az alapítvány, aminek az élére Magyar Péter mindenáron genderaktivistáját, Bódis Krisztinát akarja ültetni” – közölte Szentkirályi Alexandra.

Chemszex-használók pszichoszociális támogatása

De mire kapták ezt a pénzt? – tette fel a kérdést a fideszes frakcióvezető, aki meg is válaszolta: „A 20-ból 3,4 milliót „chemszex-használók pszichoszociális támogatására”. Szentkirályi ezzel kapcsolatban szó szerint idézett a Karácsony-féle drogstratégiából:

„A budapesti drogszcénában az elmúlt években új trendként megjelent az intenzív, eseménycentrikus szerhasználat szexuális kontextusban, azaz chemszex jelensége, ami elsősorban a szexuális kisebbségek közösségein belül a meleg, bi férfiakat és transz nőket érinti.”

„Ezeknek az illegális partiknak a támogatása szerepel Karácsony Gergelyék drogpárti stratégiájában, amit Magyar Péterék néma cinkossággal megvédtek. Nem megelőzik, nem levadásszák a dílereket, nem letartóztatják a szervezőket, segítik ezeket az eseményeket, ráadásul a budapestiek pénzéből. Ezt nem hagyhatjuk!” – mutatott rá videójában Szentkirályi Alexandra.

Karácsony Gergely drogstratégiája nem a megelőzésről, nem a dílerek levadászásáról szól

Fotó: Pesti Srácok

Bódisról még: külföldről pénzelték „Brüsszel Péter” bizalmasának szervezetét

A Norvég Civil Alap mellett Brüsszel is támogatta az elmúlt időben Bódis Kriszta szervezetét, a Van Helyed Alapítványt. Az újabban Magyar Péter támogatói között feltűnt aktivista már tavaly felmondta a brüsszeli kottát, a rezsicsökkentés ellen érvelt, csakúgy, mint Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője.

Guruló dollárok: eddig 20 szervezetről tudni Sajtóértesülések szerint összesen húsz olyan civil szervezettel működött együtt 2019 után a balliberális fővárosi önkormányzat, amelyek valamilyen formában hozzájutottak az amerikai demokrata körökből származó guruló dollárokhoz. A főváros 2021-ben hozta létre a Nyitott Budapest munkacsoportot, amelyben helyet kapott számos nyomásgyakorló és lobbiszervezet. Ezek között megtalálható például az Ökotárs Alapítvány, vagy a Civil Kollégium Alapítvány és a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK), illetve a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az Amnesty International Magyarország.

A főváros emellett az Év fővárosi civil szervezete díjon keresztül is támogatta a komoly külföldi támogatással rendelkező szervezeteket, illetve igyekezett elfogadhatóvá tenni őket a magyar közvélemény előtt. 2024-ben tíz szervezetre lehetett szavazni online, ezen csoportok mind élvezték a baloldal támogatását. A tíz szervezet támogatói között volt az Open Society Foundations, a külföldi nyomásgyakorló hálózat fontos szereplőjeként számon tartott Ökotárs Alapítvány és Norvég Civil Alap is.

A fővárosi önkormányzat a Lánchíd-rekonstrukció során az egyik legfontosabb magyarországi nyomásgyakorlót, a Transparency Internationalt bízta meg azzal, hogy monitorozza a felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárást.

Ide is ömlik a Soros-pénz

Budapest lakhatási kérdéseiben több, Sorosék által támogatott civil szervezet igyekszik nyomást gyakorolni a főváros vezetőire és képviselőire – írja az Origo. A magukat Lakhatási Koalíciónak nevező szervezetek több szállal kapcsolódnak a Karácsony Gergely vezette fővároshoz: a fővárosi civil munkacsoportokban és a Fővárosi Lakásügynökségben jelen vannak. Most bemutatjuk Habitat for Humanity Hungary szervezetet: a Habitat for Humanity a világ 70 országában működik, Magyarországon 20 éve vannak jelen. A szervezet lakhatási szegénységgel foglalkozik, ezen a témán keresztül igyekszik nyomást gyakorolni a politikai döntéshozókra. A Habitat for Humanity folyamatosan kritizálja és támadja a kormány lakhatási intézkedéseit, miközben más civil szervezetekkel szövetségre lépve erőteljesen uralják a főváros lakhatási döntéshozatalát, és több, baloldali vezetésű fővárosi kerülettel is szoros kapcsolatot ápolnak. Dőlt hozzájuk a Soros-birodalom pénze, erről itt olvashatsz.