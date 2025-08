Úszósapka, egyrészes fürdőruhák és napsütés: így nyaraltunk régen – retró galéria

Kétségtelen, hogy a nyár mindig is egyet jelentett a Balatonnal: nem véletlenül hívják rengetegen a magyar tengernek: sokáig nem is volt lehetőség igazi tengert látnunk, igazi tengerparton süttetni a hasunkat, épp ezért mindenkinek valamelyik balatoni strand jelentette az igazi nyári kikapcsolódást, amikor a hőmérő higanyszála 30 fok felé kúszott. És ezt a következő retró fotók is bizonyítják!

Retró fotó: így nyaraltunk régen! Fotó: Fortepan

Retró nyarak: így élveztük régen a napsütést a vízpartokon

Persze ha nyár és napsütés, akkor manapság sem szabad megfeledkezni a Balaton “kistestvéréről”: a Velencei-tó ma is népszerű helyszín, és bizony ez a XX. század első felében is így volt.

Galériánkban, mely az alábbi képre kattintva nézhető végig, felidézzük a retró nyarak szépségeit! Tarts velünk, ez az időutazás garantáltan sok szép emléket felébreszt benned is!