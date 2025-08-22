Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket

Tönkre akarják tenni hazánk energiabiztonságát.
Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
„Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba” – írta a miniszter.
– áll a bejegyzésben.
Mindez rövid időn belül már másodszor fordul elő.
Mint írtuk, legutóbb augusztus 17-én állt le a kőolajszállítás Magyarország felé, miután információk szerint Ukrajna ismételten megtámadta a Barátság vezetéket. Szijjártó Péter másnap reggel
„A tegnapelőtti éjszaka folyamán történt ukrán támadás után az elmúlt percekben helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán kedd este.
A támadás – amelyhez hasonlóra korábban is volt példa – okozta károk gyors elhárítását Szijjártó Péter megköszönte Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek.
Bejelentése végén határozott kijelentést tett: „Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen.
