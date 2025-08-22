Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket

Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

„Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba” – írta a miniszter.

„Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!”

– áll a bejegyzésben.

Mindez rövid időn belül már másodszor fordul elő.

A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kőolajvezeték fogadóállomása MTI/Fotó: Szigetváry Zsolt

Mint írtuk, legutóbb augusztus 17-én állt le a kőolajszállítás Magyarország felé, miután információk szerint Ukrajna ismételten megtámadta a Barátság vezetéket. Szijjártó Péter másnap reggel

a támadást „felháborítónak és elfogadhatatlannak” nevezte, majd emlékeztette az ukránokat, hogy a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik az energiaellátásukban.

„A tegnapelőtti éjszaka folyamán történt ukrán támadás után az elmúlt percekben helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán kedd este.

A támadás – amelyhez hasonlóra korábban is volt példa – okozta károk gyors elhárítását Szijjártó Péter megköszönte Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek.

Bejelentése végén határozott kijelentést tett: „Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen.

Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!”