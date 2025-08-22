RETRO RÁDIÓ

Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket

Tönkre akarják tenni hazánk energiabiztonságát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 08:58
Módosítva: 2025.08.22. 12:22
barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter Magyarország

Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

„Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba” – írta a miniszter.

„Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!”

– áll a bejegyzésben.

Mindez rövid időn belül már másodszor fordul elő.

A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kőolajvezeték fogadóállomása MTI/Fotó: Szigetváry Zsolt

Mint írtuk, legutóbb augusztus 17-én állt le a kőolajszállítás Magyarország felé, miután információk szerint Ukrajna ismételten megtámadta a Barátság vezetéket. Szijjártó Péter másnap reggel

a támadást „felháborítónak és elfogadhatatlannak” nevezte, majd emlékeztette az ukránokat, hogy a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik az energiaellátásukban.

„A tegnapelőtti éjszaka folyamán történt ukrán támadás után az elmúlt percekben helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán kedd este.

A támadás – amelyhez hasonlóra korábban is volt példa – okozta károk gyors elhárítását Szijjártó Péter megköszönte Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek.

Bejelentése végén határozott kijelentést tett: „Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen.

Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!”

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu