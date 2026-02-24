RETRO RÁDIÓ

Halálos, fertőző kór tombol Budán - egyre több az áldozat

Mutatjuk, miért jelentek meg a figyelmeztető táblák az Erzsébet-kilátónál, és miért nem tud megszabadulni a környék a hívatlan látogatóitól. A kerületben a sertéspestis terjedése miatt nehéz a helyzet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
sertéspestis figyelmeztető tábla vaddisznók a hegyvidéken és környékén erzsébet - kilátó betegség

Egyre több a sertéspestissel fertőzött vaddisznó a budai hegyekben. A kirándulók már figyelmeztető táblákkal is találkozhatnak az Erzsébet-kilátó felé vezető útvonalakon. A környéken szemmel láthatóan megszaporodtak a vaddisznótúrások, ami nem csoda: korábban a helyiek állandóan vaddisznóészlelésekre panaszkodtak.

A vaddisznók nappal is otthonosan sétálgatnak a kerületben / sertéspestis vadkanok is beköltözhettek a kertjeinkbe.
A XII. kerület utcáin már mindennapos látvány a kukákat dézsmáló vaddisznócsalád Fotó: Beküldött fotó

A budai hegyekben, különösen a XII. kerületben az utóbbi időben jelentősen megnőtt a vaddisznók jelenléte. A „Vaddisznók a Hegyvidéken és környékén” nevű Facebook-csoportban szinte naponta számoltak be lakók a városba merészkedő kondákról. Most pedig az Erzsébet-kilátónál kihelyezett figyelmeztető táblák azt jelzik, hogy egy halálos vírus, a sertéspestis lappanghat a budai erdőkben jelenlévő vaddisznókban. 

Mi a sertéspestis? Halálos, csak nem az emberre

A sertéspestis egy rendkívül fertőző vírus okozta betegség, amely a házi sertéseket és a vadon élő sertésféléket támadja meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy az emberre teljesen ártalmatlan. A fertőzött állatoknál a betegség hatására drámai tünetek jelentkeznek: 

  • magas láz 
  • levertség, étvágytalanság 
  • bőrpír 
  • vérzések 
  • belső vérömlenyek 

A betegség lefolyása rendkívül gyors, a halálozási aránya pedig megközelíti a 100 százalékot. 

Nincs oltás, nincs gyógymód!

A helyzet súlyosságát tovább fokozza, hogy nincs ellene védőoltás, és nincs rá gyógymód. A fertőzés terjedésének megállítására az egyetlen hatékony módszer, a fertőzött állomány azonnali leölése. 

Mit tegyenek a kirándulók? 

Bár a betegség emberre nem veszélyes, a szakemberek arra kérik a lakosságot: 

  • Ne etessük a vaddisznókat! 
  • Ne közelítsük meg a vaddisznókat, főleg ne érintsük meg őket. 
  • A kutyát ne engedjük szabadon olyan területen, ahol fertőzött vaddisznó előfordulhat.  
  • A vaddisznóészleléseket jelentsük az illetékes hatóságoknak. 

 

2018 óta jelen van Magyarországon a sertéspestis

Hazánkban az első esetet 2018-ban azonosították, akkor is vadkanoknál. Az első házisertés-állományt érintő hazai megbetegedést 2020-ban regisztrálták. A vírus azóta időről időre újra felbukkan, igazolva, hogy a fertőzés tartósan jelen van a vadállományban, és folyamatos veszélyt jelent a házi sertésekre is. 

A betegség eredetileg Afrikából származik, az 1950-es években jelent meg Európában, majd 2007-től – Grúziából kiindulva – gyorsan elterjedt Kelet- és Közép-Európában, később pedig a Távol-Keleten. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu