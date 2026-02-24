Halálos, fertőző kór tombol Budán - egyre több az áldozat

Egyre több a sertéspestissel fertőzött vaddisznó a budai hegyekben. A kirándulók már figyelmeztető táblákkal is találkozhatnak az Erzsébet-kilátó felé vezető útvonalakon. A környéken szemmel láthatóan megszaporodtak a vaddisznótúrások, ami nem csoda: korábban a helyiek állandóan vaddisznóészlelésekre panaszkodtak.

A XII. kerület utcáin már mindennapos látvány a kukákat dézsmáló vaddisznócsalád Fotó: Beküldött fotó

A budai hegyekben, különösen a XII. kerületben az utóbbi időben jelentősen megnőtt a vaddisznók jelenléte. A „Vaddisznók a Hegyvidéken és környékén” nevű Facebook-csoportban szinte naponta számoltak be lakók a városba merészkedő kondákról. Most pedig az Erzsébet-kilátónál kihelyezett figyelmeztető táblák azt jelzik, hogy egy halálos vírus, a sertéspestis lappanghat a budai erdőkben jelenlévő vaddisznókban.

Mi a sertéspestis? Halálos, csak nem az emberre

A sertéspestis egy rendkívül fertőző vírus okozta betegség, amely a házi sertéseket és a vadon élő sertésféléket támadja meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy az emberre teljesen ártalmatlan. A fertőzött állatoknál a betegség hatására drámai tünetek jelentkeznek:

magas láz

levertség, étvágytalanság

bőrpír

vérzések

belső vérömlenyek

A betegség lefolyása rendkívül gyors, a halálozási aránya pedig megközelíti a 100 százalékot.

Nincs oltás, nincs gyógymód!

A helyzet súlyosságát tovább fokozza, hogy nincs ellene védőoltás, és nincs rá gyógymód. A fertőzés terjedésének megállítására az egyetlen hatékony módszer, a fertőzött állomány azonnali leölése.

Mit tegyenek a kirándulók? Bár a betegség emberre nem veszélyes, a szakemberek arra kérik a lakosságot: Ne etessük a vaddisznókat!

Ne közelítsük meg a vaddisznókat, főleg ne érintsük meg őket.

A kutyát ne engedjük szabadon olyan területen, ahol fertőzött vaddisznó előfordulhat.

A vaddisznóészleléseket jelentsük az illetékes hatóságoknak.

2018 óta jelen van Magyarországon a sertéspestis

Hazánkban az első esetet 2018-ban azonosították, akkor is vadkanoknál. Az első házisertés-állományt érintő hazai megbetegedést 2020-ban regisztrálták. A vírus azóta időről időre újra felbukkan, igazolva, hogy a fertőzés tartósan jelen van a vadállományban, és folyamatos veszélyt jelent a házi sertésekre is.