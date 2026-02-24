RETRO RÁDIÓ

Aggasztó jóslattal állt elő az új Nostradamus: katasztrófa közeleg

A neves médium hátborzongató jóslatot osztott meg követőivel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
jós látnok katasztrófa

Az új Nostradamus szerint katasztrófa közeleg és ebben az évben hatalmas változások történnek majd a világban. A látnok elmondása szerint a világ háborúkkal, természeti katasztrófákkal, politikai instabilitással és UFO-leleplezésekkel néz szembe.

Az új Nostradamus vészjósló látomást látott
Az új Nostradamus nehéz időket jósolt az emberiség történetében (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Az új Nostradamus vészjósló látomásáról mesélt

Az ismert médium, Craig Hamilton-Parker, aki állítja, megjósolta a Covid-19-et és a néhai királynő halálát, most további hátborzongató jövendöléseket tett a jövőre nézve.

A férfi a YouTube-csatornáján elmondta, hogy nem sok jóra számíthatunk az ideig évben. A jós egy ősi indiai pálmalevél asztrológiai rendszert használ fel jóslataihoz.

Úgy tartják, hogy ez a gyakorlat tájékoztat a múltról, a jelenről és a jövőről. A világra vonatkozó jóslatai jellemzően komor képet festenek, természeti katasztrófákkal, politikai instabilitással és háborúval a láthatáron.

A médium szerint Trump harmadik ciklusban is elnök lesz egy súlyos katasztrófa miatt. A jövendőmondó szerint egy Tajvant érintő „súlyos katasztrófa” miatt Donald Trump ideiglenesen harmadik ciklusra is meghosszabbítja az elnökségét.

Ez a katasztrófa egy új háború közeledtével van összefüggésben

– állítja Craig, aki szerint a 2028-as amerikai választások környékén egy meteor kerülhet a Föld és a Hold közé, ami súlyos természeti katasztrófákat, szökőárakat és tűzvészeket idézhet elő. Ezenfelül Tajvanon 2028/2029-ben cunamit jósol, Japánban pedig földrengést lát.

Craig Hamilton-Parker azt is elmondta, hogy komoly UFO-sokk következhet, mert szerinte a nyilvánosság elé kerül valamilyen, a világűrből származó kézzelfogható bizonyíték. Szerinte a feltételezett UFO egy meg nem nevezett európai területen található. Úgy gondolja továbbá, hogy 2028–2029-ben háború közeleg, amely élelmiszerhiányhoz vezethet – írja a Mirror.

 

