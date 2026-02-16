Szegedi Erika drámai jóslata: három jegy számára megnyílik a Kánaán, köztük vagy?
Készüljetek fel, mert a csillagok nem ismernek kegyelmet! Szegedi Erika, Magyarország főboszorkánya szerint a február 17-i újholddal egy olyan folyamat veszi kezdetét, amely teljesen felforgatja az emberek életét. A titokzatos és félelmetes erejű Hold felelős a sorsfordító változásokért, amelyek leginkább a pénztárcánkat érintik majd.
A főboszorkány látomása egyértelmű: a csillagok a kapocs a földi lét és az égiek között, és most rendkívül nagy hatást gyakorolnak minden egyes emberre. Szegedi Erika szerint a február 17-i újhold olyan óriási energiákat szabadít fel, amelyek képesek alapjaiban megváltoztatni a jövőnket.
Legyen mindenki résen a pénzügyei tekintetében, ha nem akar pórul járni!
– figyelmeztet Szegedi Erika, Európa főboszorkánya. Ez az időszak nem a gyengeszívűeknek való: a kozmikus erők most kikényszerítenek belőlünk döntéseket, és csak az maradhat talpon, aki céltudatosan kitart az álmai és a vágyai mellett.
Szegedi Erika: Sorsfordulat a karrierben
Szegedi Erika úgy látja, hogy ez az időszak hozza el a várva várt áttörést a karrier és az anyagiak terén. A főboszorkány kártyalapjai pozitív időszak kezdetét mutatják, de egy fontos feltétellel: „A tétovázás most ellened dolgozik, ezért legyél határozott!” Aki nem ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket és nem lesz kezdeményező, az hosszú időre eleshet a szerencsétől. Különösen a Vízöntők, a Halak és az Oroszlánok érezhetik úgy, hogy a sors végre a kegyeibe fogadta őket, kedvező fordulatok várnak rájuk.
Vigyázat: Csalás és kockázat leselkedik ránk!
Nem mindenki számára hoz azonban felhőtlen örömöt a Hold. Míg egyes jegyeknél az arannyá váló érintés dominál, másoknál a hamisság és a veszély üti fel a fejét. Erika hangsúlyozza: az érzelmek most rossz tanácsadók lehetnek. Vannak jegyek, akiknek kifejezetten tilos újba fogniuk, és a biztonságot csak a régihez való ragaszkodás jelentheti számukra. A bizalom pedig most luxuscikk: a jósnő szerint még a barátainkban sem bízhatunk meg vakon, mert a háttérben komoly átverések húzódhatnak meg, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak.
Nagy Pénzhoroszkóp: Mit üzen neked Szegedi Erika?
Oroszlán: A szerencse továbbra sem pártol el mellőled! Ez a te időszakod, a Kánaán kapujában állsz. Kezdeményezz bátran és járd végig az utat, amin elindultál – az anyagi fellendülés garantált.
Vízöntő: Az életed egy ideje már jó irányba tart, de most jön az igazi robbanás! Bármihez nyúlsz, arannyá változik a kezedben. Merj kezdeményezni, mert a siker karnyújtásnyira van.
Halak: Bár az anyagi felemelkedés lehetősége ott van a levegőben, vigyázz: számodra kockázatos az új! Még ha egy ajánlat rendkívül csábító is, tarts ki a régi, bevált dolgok mellett.
Ikrek: Az év hátralévő része hozza meg neked az igazi áttörést. Ha kellő odafigyeléssel kezeled a munkádat, a karriered végre révbe ér, és anyagilag is teljesen egyenesbe kerülsz.
Rák: Régóta gyötörnek az anyagi problémák? Most végre véget ér a küzdelem! Lehetőséged nyílik arra, hogy gyökeresen megváltoztasd az életedet. Ne szalaszd el a kínálkozó alkalmat!
Mérleg: Nem túl fényes napok várnak rád. Most minden erőddel és figyelmeddel azon kell lenned, hogy ne veszítsd el azt, amit eddig kemény munkával felépítettél. Ne kockáztass!
Skorpió: Jó időszak van a hátad mögött és a szerencse továbbra is hűséges útitársad marad. Ne keseredj el a nehézségek láttán, légy kitartó, és akard a változást az életedben!
Nyilas: Az érzékenységed most a legnagyobb veszélyforrás. Ne engedd, hogy a döntéseidben az érzelmek vezéreljenek! Minden lépést alaposan fontolj meg, mielőtt cselekednél.
Szűz: Bármiről is legyen szó, tarts ki a régi mellett! Az új dolgok számodra most hatalmas kockázatot és rejtett veszélyeket hordoznak, ne válts irányt!
Bak: Vigyázz, hamisság mutatkozik körülötted! Senkiben ne bízz meg feltétel nélkül, mert ebben az időszakban még a legközelebbi barátaid is könnyen átverhetnek.
Kos: Az önfejűséged a legnagyobb ellenséged. Ha nem akarsz bukni, nézz mélyen magadba, és a döntések előtt gondold át többször is a lépéseidet!
Bika: A türelem a legerősebb fegyvered. Bár az éved eddigi része talán unalmas volt, ne lankadj: készülj fel, mert a siker már nem várat sokat magára!
