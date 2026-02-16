Szegedi Erika drámai jóslata: három jegy számára megnyílik a Kánaán, köztük vagy?

A főboszorkány látomása egyértelmű: a csillagok a kapocs a földi lét és az égiek között, és most rendkívül nagy hatást gyakorolnak minden egyes emberre. Szegedi Erika szerint a február 17-i újhold olyan óriási energiákat szabadít fel, amelyek képesek alapjaiban megváltoztatni a jövőnket.

Szegedi Erika úgy látja, hogy ez az időszak hozza el a várva várt áttörést a karrier és az anyagiak terén Fotó: Mate Krisztian

Legyen mindenki résen a pénzügyei tekintetében, ha nem akar pórul járni!

– figyelmeztet Szegedi Erika, Európa főboszorkánya. Ez az időszak nem a gyengeszívűeknek való: a kozmikus erők most kikényszerítenek belőlünk döntéseket, és csak az maradhat talpon, aki céltudatosan kitart az álmai és a vágyai mellett.

Szegedi Erika: Sorsfordulat a karrierben

Szegedi Erika úgy látja, hogy ez az időszak hozza el a várva várt áttörést a karrier és az anyagiak terén. A főboszorkány kártyalapjai pozitív időszak kezdetét mutatják, de egy fontos feltétellel: „A tétovázás most ellened dolgozik, ezért legyél határozott!” Aki nem ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket és nem lesz kezdeményező, az hosszú időre eleshet a szerencsétől. Különösen a Vízöntők, a Halak és az Oroszlánok érezhetik úgy, hogy a sors végre a kegyeibe fogadta őket, kedvező fordulatok várnak rájuk.

Nem mindenki számára hoz azonban felhőtlen örömöt Hold Fotó: pexels.com

Vigyázat: Csalás és kockázat leselkedik ránk!

Nem mindenki számára hoz azonban felhőtlen örömöt a Hold. Míg egyes jegyeknél az arannyá váló érintés dominál, másoknál a hamisság és a veszély üti fel a fejét. Erika hangsúlyozza: az érzelmek most rossz tanácsadók lehetnek. Vannak jegyek, akiknek kifejezetten tilos újba fogniuk, és a biztonságot csak a régihez való ragaszkodás jelentheti számukra. A bizalom pedig most luxuscikk: a jósnő szerint még a barátainkban sem bízhatunk meg vakon, mert a háttérben komoly átverések húzódhatnak meg, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak.

Nem mindenki számára hoz felhőtlen örömöt a Hold. Míg egyes jegyeknek szerencsét hoz, másoknál a hamisság és a veszély üti fel a fejét Fotó: pexels.com

Nagy Pénzhoroszkóp: Mit üzen neked Szegedi Erika?

Oroszlán: A szerencse továbbra sem pártol el mellőled! Ez a te időszakod, a Kánaán kapujában állsz. Kezdeményezz bátran és járd végig az utat, amin elindultál – az anyagi fellendülés garantált.

Vízöntő: Az életed egy ideje már jó irányba tart, de most jön az igazi robbanás! Bármihez nyúlsz, arannyá változik a kezedben. Merj kezdeményezni, mert a siker karnyújtásnyira van.