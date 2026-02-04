RETRO RÁDIÓ

Szegedi Erika most elárulja érzelmi praktikáit: titkos szertartással vonzhatod be a szerelmet Valentin-napra

Üres az ágyad, és már a randiappokat is törölted? Szegedi Erika, Európa főboszorkánya segít ezzel a titkos szertartással, és 12 csillagjegyre szóló szerelmi horoszkópot is ad, hogy február 14-ig bevonzhasd az életedbe a választottadat!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 20:00
szegedi erika Valentin nap szerelem

Szegedi Erika szerint a szerelem nem csupán a szerencsén múlik, hanem a tudatos energetikai ráhangolódáson is. Ha eddig elkerült a boldogság, lehet, hogy spirituális blokk áll az utadban. Szegedi Erika hangsúlyozza: a Valentin-nap előtti hetekben a legvékonyabb a válaszfal a vágyak és a valóság között, így most jött el az utolsó esély a cselekvésre!

Szegedi Erika főboszorkány
Ha megfogadod Szegedi Erika tanácsait, hozzád is bekopogtat a szerelem! Fotó: Metropol


A titkos vörös mágia 

A főboszorkány otthon is elvégezhető rituáléja csodákra képes. Szükséged lesz hozzá egy vörös gyertyára, mézre és szárított rózsaszirmokra.

Karcold a neved a gyertyába. Azután kend be mézzel, hogy édes és vonzó legyél a kiszemelted számára. Végül forgasd bele a rózsaszirmokba, majd meggyújtáskor mondd ki a bűvös mondatot: 

Ahogy e láng ég, úgy gyúljon lángra irántam a szerelem tüze!

A hatás fokozásához Szegedi Erika azt tanácsolja: hordj a táskádban rózsakvarcot, egy fahéjrudat és egy kis mágnest – utóbbi energetikailag segít bevonzani a megfelelő partnert.

Így találsz rá könnyen a szerelemre Fotó: Ripost

Szegedi Erika nagy szerelmi horoszkópja Valentin-napig

Kos: Sorsszerű üzenet érkezik, de ne akard te irányítani a szálakat!

Bika: Egy baráti körben felbukkanó, régi ismerős lobbanthatja lángra a szíved.

Ikrek: A szavaiddal bárkit elvarázsolsz, most bármit elérhetsz!

Rák: Egy exed újra próbálkozhat, de tudd, mikor kell nemet mondani.

Oroszlán: Te vagy a parkett ördöge, a kisugárzásod most mindenkit megbabonáz.

Szűz: Engedd el a szigort, és a sors megjutalmaz egy forró randival.

Mérleg: Elegáns helyszínen találkozhatsz valakivel, aki végre méltó társad lesz.

Skorpió: A szenvedélyed az egekben, de a féltékenységet hagyd otthon!

Nyilas: Egy kalandnak induló éjszakából forró vallomás lehet.

Bak: Bontsd le a falaidat, a munkahelyi flört végre komolyra fordulhat.

Vízöntő: Ez a te hónapod! Váratlan és mindent elsöprő szerelem kopogtat.

Halak: Figyelj az álmaidra, a leendő párod már spirituális jeleket küld!

A fenti horoszkóp persze azokra vonatkozik, akik még nem találták meg az igazit. Ha úgy érzed, hiába próbálkol, folyton falakba ütközöl, Szegedi Erika figyelmeztet: 

Meglehet, hogy rontás vagy negatív kötés gátolja a boldogságodat. Ilyenkor a házi praktikák helyett érdemes szakértőhöz fordulni.

Szegedi Erika szerint a mágia csak akkor működik, ha tiszta szívvel hiszel benne. Készítsd fel a lelked, használd a mágikus tárgyakat, és tudd: Valentin-napig még a te életedbe is beköszönthet a nagybetűs Szerelem!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu