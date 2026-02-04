Szegedi Erika most elárulja érzelmi praktikáit: titkos szertartással vonzhatod be a szerelmet Valentin-napra
Üres az ágyad, és már a randiappokat is törölted? Szegedi Erika, Európa főboszorkánya segít ezzel a titkos szertartással, és 12 csillagjegyre szóló szerelmi horoszkópot is ad, hogy február 14-ig bevonzhasd az életedbe a választottadat!
Szegedi Erika szerint a szerelem nem csupán a szerencsén múlik, hanem a tudatos energetikai ráhangolódáson is. Ha eddig elkerült a boldogság, lehet, hogy spirituális blokk áll az utadban. Szegedi Erika hangsúlyozza: a Valentin-nap előtti hetekben a legvékonyabb a válaszfal a vágyak és a valóság között, így most jött el az utolsó esély a cselekvésre!
A titkos vörös mágia
A főboszorkány otthon is elvégezhető rituáléja csodákra képes. Szükséged lesz hozzá egy vörös gyertyára, mézre és szárított rózsaszirmokra.
Karcold a neved a gyertyába. Azután kend be mézzel, hogy édes és vonzó legyél a kiszemelted számára. Végül forgasd bele a rózsaszirmokba, majd meggyújtáskor mondd ki a bűvös mondatot:
Ahogy e láng ég, úgy gyúljon lángra irántam a szerelem tüze!
A hatás fokozásához Szegedi Erika azt tanácsolja: hordj a táskádban rózsakvarcot, egy fahéjrudat és egy kis mágnest – utóbbi energetikailag segít bevonzani a megfelelő partnert.
Szegedi Erika nagy szerelmi horoszkópja Valentin-napig
Kos: Sorsszerű üzenet érkezik, de ne akard te irányítani a szálakat!
Bika: Egy baráti körben felbukkanó, régi ismerős lobbanthatja lángra a szíved.
Ikrek: A szavaiddal bárkit elvarázsolsz, most bármit elérhetsz!
Rák: Egy exed újra próbálkozhat, de tudd, mikor kell nemet mondani.
Oroszlán: Te vagy a parkett ördöge, a kisugárzásod most mindenkit megbabonáz.
Szűz: Engedd el a szigort, és a sors megjutalmaz egy forró randival.
Mérleg: Elegáns helyszínen találkozhatsz valakivel, aki végre méltó társad lesz.
Skorpió: A szenvedélyed az egekben, de a féltékenységet hagyd otthon!
Nyilas: Egy kalandnak induló éjszakából forró vallomás lehet.
Bak: Bontsd le a falaidat, a munkahelyi flört végre komolyra fordulhat.
Vízöntő: Ez a te hónapod! Váratlan és mindent elsöprő szerelem kopogtat.
Halak: Figyelj az álmaidra, a leendő párod már spirituális jeleket küld!
A fenti horoszkóp persze azokra vonatkozik, akik még nem találták meg az igazit. Ha úgy érzed, hiába próbálkol, folyton falakba ütközöl, Szegedi Erika figyelmeztet:
Meglehet, hogy rontás vagy negatív kötés gátolja a boldogságodat. Ilyenkor a házi praktikák helyett érdemes szakértőhöz fordulni.
Szegedi Erika szerint a mágia csak akkor működik, ha tiszta szívvel hiszel benne. Készítsd fel a lelked, használd a mágikus tárgyakat, és tudd: Valentin-napig még a te életedbe is beköszönthet a nagybetűs Szerelem!
