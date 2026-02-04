Szegedi Erika most elárulja érzelmi praktikáit: titkos szertartással vonzhatod be a szerelmet Valentin-napra

Szegedi Erika szerint a szerelem nem csupán a szerencsén múlik, hanem a tudatos energetikai ráhangolódáson is. Ha eddig elkerült a boldogság, lehet, hogy spirituális blokk áll az utadban. Szegedi Erika hangsúlyozza: a Valentin-nap előtti hetekben a legvékonyabb a válaszfal a vágyak és a valóság között, így most jött el az utolsó esély a cselekvésre!

Ha megfogadod Szegedi Erika tanácsait, hozzád is bekopogtat a szerelem! Fotó: Metropol



A titkos vörös mágia

A főboszorkány otthon is elvégezhető rituáléja csodákra képes. Szükséged lesz hozzá egy vörös gyertyára, mézre és szárított rózsaszirmokra.

Karcold a neved a gyertyába. Azután kend be mézzel, hogy édes és vonzó legyél a kiszemelted számára. Végül forgasd bele a rózsaszirmokba, majd meggyújtáskor mondd ki a bűvös mondatot:

Ahogy e láng ég, úgy gyúljon lángra irántam a szerelem tüze!

A hatás fokozásához Szegedi Erika azt tanácsolja: hordj a táskádban rózsakvarcot, egy fahéjrudat és egy kis mágnest – utóbbi energetikailag segít bevonzani a megfelelő partnert.

Így találsz rá könnyen a szerelemre Fotó: Ripost

Szegedi Erika nagy szerelmi horoszkópja Valentin-napig

Kos: Sorsszerű üzenet érkezik, de ne akard te irányítani a szálakat! Bika: Egy baráti körben felbukkanó, régi ismerős lobbanthatja lángra a szíved. Ikrek: A szavaiddal bárkit elvarázsolsz, most bármit elérhetsz! Rák: Egy exed újra próbálkozhat, de tudd, mikor kell nemet mondani. Oroszlán: Te vagy a parkett ördöge, a kisugárzásod most mindenkit megbabonáz. Szűz: Engedd el a szigort, és a sors megjutalmaz egy forró randival. Mérleg: Elegáns helyszínen találkozhatsz valakivel, aki végre méltó társad lesz. Skorpió: A szenvedélyed az egekben, de a féltékenységet hagyd otthon! Nyilas: Egy kalandnak induló éjszakából forró vallomás lehet. Bak: Bontsd le a falaidat, a munkahelyi flört végre komolyra fordulhat. Vízöntő: Ez a te hónapod! Váratlan és mindent elsöprő szerelem kopogtat. Halak: Figyelj az álmaidra, a leendő párod már spirituális jeleket küld!

A fenti horoszkóp persze azokra vonatkozik, akik még nem találták meg az igazit. Ha úgy érzed, hiába próbálkol, folyton falakba ütközöl, Szegedi Erika figyelmeztet:

Meglehet, hogy rontás vagy negatív kötés gátolja a boldogságodat. Ilyenkor a házi praktikák helyett érdemes szakértőhöz fordulni.

Szegedi Erika szerint a mágia csak akkor működik, ha tiszta szívvel hiszel benne. Készítsd fel a lelked, használd a mágikus tárgyakat, és tudd: Valentin-napig még a te életedbe is beköszönthet a nagybetűs Szerelem!