Bejött Baba Vanga jóslata: döntött Donald Trump

Baba Vanga megjósolhatta Trump elnök csütörtöki döntését, miszerint nyilvánosságra hozza az űrlényekkel kapcsolatos titkos feljegyzéseket és egy nagyobb UFO-találkozás információit.

Baba Vanga jósnő szerint idén megdönthetetlen bizonyíték kerül elő az űrlények létezéséről (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Baba Vanga előre megmondta, hogy bizonyítékok jelennek meg az UFO-k létezéséről

A vak jósnő kultikus figurává vált az összeesküvéselmélet-hívők körében, akik állítják: számos hátborzongató kijelentése valóra vált a halála után.

Donald Trump történelmi jelentőségű rendeletét követően, amely az összes kormányzati dokumentum nyilvánosságra hozatalát írta elő, ismét előtérbe került Baba Vanga jóslata, miszerint az emberek 2026 novemberében lépnek először kapcsolatba földönkívüliekkel.

Állítólag a néhai médium megjósolta egy „hatalmas űrhajó” belépését a bolygó légkörébe, tagadhatatlan bizonyítékot szolgáltatva a földönkívüli élet létezésére.

Baba Vanga nem hagyott hátra írásos feljegyzéseket a jóslatairól. A beszámolók többsége unokahúgától, Kraszimira Sztojanovától, illetve más követőitől származik, akik lejegyezték az állítólagos látomásait.

Követőit ugyanakkor azzal vádolták, hogy félreértelmezték a szavait, a szkeptikusok pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy számos jóslata nem vált valóra, köztük az is, amely szerint 2025-ben egy UFO jelenik meg egy jelentős sportesemény felett.

Az összeesküvés-elméletek hívei ennek ellenére azt állították, hogy az esemény valójában bekövetkezett, de a NASA eltitkolta a bizonyítékokat. A közösségi médiában egyesek azt is felvetették, hogy a Baba Vanga által emlegetett „új fény az égen” valójában a titokzatos 3I/ATLAS csillagközi objektum volt, amely a Földről is látható módon haladt el A bolygónk közelében.

Barack Obama egy február 14-i interjúban kijelentette, hogy a földönkívüliek léteznek. Ezután Trump ígéretet tett, hogy nyilvánosságra hozza az űrlényekről készült titkos dokumentumokat. Ezt követően sokan vallják, hogy ezzel beteljesedett Baba Vanga jóslata az űrlények létezéséről – írja a DailyMail.