Így időpocsékolás lehet földönkívülieket keresni – vélekednek a tudósok

A Földön kívüli élet után kutató tudósok régóta úgy gondolják, hogy a víz az egyik kulcsfontosságú szempont. Egy szakértői csoport azonban most azt állítja, hogy a vízben gazdag bolygókon való életkeresés időpazarlás lehet. Vajon ezért nem találtunk eddig még földönkívülieket?

Meg van a kulcs a földönkívüliek megtalálásához? (Fotó: Raggedstone / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Rossz helyen kerestük eddig a földönkívülieket? A tudósok szerint a vízkeresés zsákutca

A szakértői csoport az javasolja, hogy teleszkópjainkat olyan világok felé fordítsuk, amelyek tele vannak foszforral és nitrogénnal. Az élet ugyanis nem jöhet létre a két elem nélkül, még akkor sem, ha bőségesen rendelkezésre áll a víz. A foszfor szükséges a DNS és az RNS felépítéséhez, amelyek minden életformában tárolják és továbbítják a genetikai információkat. Eközben a nitrogén a fehérjék alapvető összetevője, amelyek a sejtek bázisépítő kövei.

Elképzelhető egy olyan bolygó, amely nagyszerűen néz ki óceánokkal, sőt szárazfölddel is, de nincs rajta élet, és soha nem is lesz, mert a többi szükséges elem egyszerűen szinte teljesen hiányzik

– nyilatkozta a kutatás vezető szerzője, dr. Craig Walton.

Bár az általunk ismert élet nem maradhat fenn víz és oxigén nélkül, az ezeket az összetevőket tartalmazó bolygók keresése félrevezető lehet. Ennek oka, hogy egy bolygó „oxigénegyensúlya” a kialakulása pillanatában meghatározza, mennyi foszfor és nitrogén marad elérhető az élet számára.

Amikor a bolygók az olvadt kőzetből lehűlnek, egyfajta válogatási folyamat megy végbe: a nehéz elemek, mint a vas, a mag felé süllyednek, míg a könnyebbek a felszínre úsznak, hogy kialakítsák a köpenyt és a kérget. Ha túl sok oxigén van jelen, a foszfor bezáródik a köpenybe, míg a nitrogén kiszorul a légkörbe, és végül elvész az űrben. Másrészt, ha túl kevés az oxigén, a foszfor más nehéz elemekhez kötődik, és lehúzódik a magba, ahol nem tudja beindítani az életet.

Numerikus modellezés segítségével a kutatók megállapították, hogy létezik egy nagyon szűk sáv, ahol éppen elég oxigén van ahhoz, hogy a foszfor és a nitrogén is bőségesen jelen legyen. Ez azonban valószínűleg azt jelenti, hogy a lakható világok sokkal ritkábbak, mint azt a csillagászok gondolták – számolt be róla a Daily Mail.