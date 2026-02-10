RETRO RÁDIÓ

Rejtélyes UFO jelenséget kaptak lencsevégre amerikai drónok

A fényes pontok a Perzsa-öböl felett jelentek meg. A rejtélyes UFO felvétel ismét felkeltette a figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 10:30
UFO azonosítatlan repülő tárgy Drónvideó

UFO-kra bukkanhattak egy felvétel szerint a Perzsa-öböl felett. A videót katonai drónok készítették, és nemrégiben hozták nyilvánosságra, ami felkavarta az állóvizet.

Az UFO-k szabályos háromszög alakban jelentek meg az égen
Fotó: YouTube/The Scarecast

UFO jelenséget vehettek felvételre

Újra felbukkant egy 2012-ben az amerikai légierő MQ-9 Reaper drónja által rögzített egyperces videó a közösségi médiában, amelyen fényes, háromszög alakú gömbök láthatók. A felvételen jól látható, ahogy az azonosíthatatlan tárgyak a Perzsa-öböl felett mozognak. A felvétel ismételten vitát indított az azonosítatlan anomális jelenségek (UAP-k) kérdéséről. A felvételt Jeremy Corbell és George Knapp oknyomozó újságírók tették közzé nemrég a WEAPONIZED nevű platformon, amely egy nagyobb, az amerikai Hadügyminisztérium által archivált katonai felvételekből álló gyűjtemény része. 

Corbell és Knapp szerint az infravörös videó három fényes pontot ábrázol, amik pontos háromszög alakzatban mozognak. A három közül egy gömb időnként lemarad, majd gyorsan újra felveszi az iramot. Az objektumok hirtelen irányváltoztatásokat és hirtelen gyorsulásokat tesznek, ami a megfigyelők szerint meghaladja az ismert repülőgépek képességeit. 

– mondta Knapp.

Tovább fokozódik a vita

A jelentések szerint az amerikai védelmi minisztérium hivatalosan UAP-ként (nem azonosított légi jelenség) minősítette az objektumokat, és „nem emberi” kategóriába sorolta őket. Az előretekintő infravörös radar (FLIR) nem észlelt hőt vagy hagyományos hajtásrendszerekhez kapcsolódó jeleket. 

A Pentagon következetesen óvatos álláspontot képvisel, megjegyezve, hogy bár egyes légi találkozások továbbra is megmagyarázhatatlanok, nincs fizikai bizonyíték, amely megerősítené a földönkívüli technológia vagy élet létezését. 

Corbell „játékosnak” írta le az objektumokat, megjegyezve, hogy láthatóan tisztában vannak egymás helyzetével, mozgásuk összehangolt. A videó nemrégiben vált népszerűvé a közösségi médiában, ami újból felkeltette az érdeklődést az intelligens, nem emberi légi jelenségek lehetőségével kapcsolatban, és tovább erősítette a spekulációkat az UAP-kről. 

A felvételek közzététele tovább növeli a katonai felvételeken rögzített találkozások számát, amelyek tovább táplálják a nyilvánosság és a tudományos körök vitáját a megmagyarázhatatlan légi jelenségek természetéről és eredetéről. - írja a Money Control.  

 

