Mindenki ledöbbent: UFO jelent meg az égen - Videón a különleges látvány

Az autópályán haladtak éppen, amikor megpillantották az UFO-t. A jelenés az egész életüket megváltoztatta.

UFO-t láttak Argentínában Fotó: Fotó: Youtube

Argentínában egy baráti társaságot ejtett ámultba az éjszakai égbolton eléjük táruló látvány. Különös fényekre és egy UFO szertű jelenségre lettek figyelmesek vasárnap este.

A szerencsés szemtanúk közt volt Andrea Viviana García és néhány ismerőse, akik éppen Junín de los Andes település felé haladtak. Miközben félreálltak az út szélén, hogy megvárják az egyik barátjukat, aki lemaradt tőlük, a társaság megdöbbenve figyelte, ahogy az égbolton egy szürke felhőhöz hasonló alakzat jelent meg, amely látszólag forgott, folyamatosan változtatta az alakját, és színes fényvillanásokat bocsátott ki.

UFO-t láttak

A meglehetősen hosszú ideig tartó észlelés során – amely akkor ért véget, amikor a szürke felhő minden magyarázat nélkül egyszerűen eltűnt – García fia mobiltelefonjával rögzítette a megdöbbentő jelenet egy részét. A felvételen hallható, ahogy a társaság tagjai hitetlenkedve reagálnak, miközben az égen vibráló fényeket figyelik.

Nem tudjuk mit láttunk, ez egy olyan élmény olt, amit soha nem fogunk elfelejteni, és ami elgondolkodtatott minket az életről és az univerzumról

– mondta az eset után García.

Elmondása szerint a család alapos mérlegelés után döntött úgy, hogy megosztja a videót az interneten, hogy felhívják a figyelmet arra, amivel találkoztak.

Nem szeretnénk, ha őrültnek néznének minket, de azt igen, hogy tudják: valami hihetetlent láttunk.

A videó azóta villámgyorsan terjed az argentin közösségi médiában, számos elméletet szülve, ám eddig nem született egyértelmű magyarázat arra, mit is látott pontosan a társaság – írja a Coast to Coast AM.