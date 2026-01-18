RETRO RÁDIÓ

Tudósok megfejthették, így rejthetik el az UFO-k a jelenlétüket

A SETI emberei most azonban megfejthették a jelenséget. Az UFO-k elrejthetik az üzeneteiket.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 20:30
ufo csillagközi gáz földönkívüli intelligencia kutató intézet

A SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Földönkívüli Intelligencia Kutató Intézet) tudósai új módszert találtak az űrből érkező jelek szűrésére, hogy megfejtsék az idegenek azaz UFO-k üzeneteit.

Az UFO-k elrejthetik az üzeneteiket
Az UFO-k elrejthetik az üzeneteiket / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A kutatás 2023 februárjában kezdődött, amikor Grayce Brown és csapata a SETI-nél elkezdte követni a PSR J0332+5434 pulzárt. Ez a gyorsan forgó neutroncsillag-maradvány több mint 3000 fényévre van a Földtől, és a legfényesebb pulzár, amelyet a SETI által üzemeltetett Allen Teleszkóp-hálózat lát az USA-ban, Kaliforniában.

A csapat 10 hónapig követte a rádiójelek apró változásait, hogy leolvassa annak finom „csillogását”. Kutatásuk során megállapították, hogy a csillagok közötti gáz milliárdod másodperccel eltolja a pulzár jelének érkezési idejét.

Ezek a kis késések segítenek azoknak a kísérleteknek, amelyek a pulzárokat ultraprecíz kozmikus óraként használják. Különösen hasznosak az alacsony frekvenciájú gravitációs hullámok észlelésében és az idegen élet jeleinek keresésében.

„A pulzár csodálatos eszköz, amely sokat taníthat nekünk az univerzumról és a saját csillagközi környezetünkről” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Grayce Brown a SETI-től.

Továbbá kijelentette: „Az ilyen eredmények nemcsak a pulzárkutatásnak, hanem a csillagászat más területeinek is segítenek, beleértve a SETI-t is.”

Közel 400 megfigyelés alapján a csapat megállapította, hogyan haladnak a pulzár pólusairól származó rádióhullámok az űrben, áthaladva a töltött gázfelhőkön, elsősorban a szabad elektronokon, amelyek meghajlítják, szétszórják és kissé késleltetik a jelet. A tanulmány szerint ez a rádiójelek tükrözik azt, ahogy a csillagok a Föld légkörében csillognak.

Így rejthetik el az UFO-k a jelenlétüket

Ahogy a Föld, a pulzár és a közöttük lévő csillagközi gáz egymáshoz képest mozog, fényes és halvány foltok alakulnak ki és változnak. Ezek a mintázatok befolyásolják a pulzusok érkezésének idejét, tíz nanoszekundumnyi késleltetést okozva.

A pulzárpulzusok előre jelzett és megfigyelt érkezési ideje közötti apró eltérések azonban óriási következményekkel járhatnak. Ha a csillagközi gáz okozta késleltetéseket nem veszik megfelelően figyelembe, azok elrejthetik az idegenek után kutatók által keresett halvány jeleket.

A tudósok szerint a felfedezés értékes eszköz a SETI kutatók számára, akik megpróbálják elkülöníteni a kozmikus jeleket a Földről érkező interferenciától. 

„Szükségünk van valamiféle módszerre, amellyel megkülönböztethetjük a Földről érkező jeleket a Naprendszeren kívüli jelektől” – mondta Brown a The Debriefnek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu