Tudósok megfejthették, így rejthetik el az UFO-k a jelenlétüket

A SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Földönkívüli Intelligencia Kutató Intézet) tudósai új módszert találtak az űrből érkező jelek szűrésére, hogy megfejtsék az idegenek azaz UFO-k üzeneteit.

Az UFO-k elrejthetik az üzeneteiket / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A kutatás 2023 februárjában kezdődött, amikor Grayce Brown és csapata a SETI-nél elkezdte követni a PSR J0332+5434 pulzárt. Ez a gyorsan forgó neutroncsillag-maradvány több mint 3000 fényévre van a Földtől, és a legfényesebb pulzár, amelyet a SETI által üzemeltetett Allen Teleszkóp-hálózat lát az USA-ban, Kaliforniában.

A csapat 10 hónapig követte a rádiójelek apró változásait, hogy leolvassa annak finom „csillogását”. Kutatásuk során megállapították, hogy a csillagok közötti gáz milliárdod másodperccel eltolja a pulzár jelének érkezési idejét.

Ezek a kis késések segítenek azoknak a kísérleteknek, amelyek a pulzárokat ultraprecíz kozmikus óraként használják. Különösen hasznosak az alacsony frekvenciájú gravitációs hullámok észlelésében és az idegen élet jeleinek keresésében.

„A pulzár csodálatos eszköz, amely sokat taníthat nekünk az univerzumról és a saját csillagközi környezetünkről” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Grayce Brown a SETI-től.

Továbbá kijelentette: „Az ilyen eredmények nemcsak a pulzárkutatásnak, hanem a csillagászat más területeinek is segítenek, beleértve a SETI-t is.”

Közel 400 megfigyelés alapján a csapat megállapította, hogyan haladnak a pulzár pólusairól származó rádióhullámok az űrben, áthaladva a töltött gázfelhőkön, elsősorban a szabad elektronokon, amelyek meghajlítják, szétszórják és kissé késleltetik a jelet. A tanulmány szerint ez a rádiójelek tükrözik azt, ahogy a csillagok a Föld légkörében csillognak.

Így rejthetik el az UFO-k a jelenlétüket

Ahogy a Föld, a pulzár és a közöttük lévő csillagközi gáz egymáshoz képest mozog, fényes és halvány foltok alakulnak ki és változnak. Ezek a mintázatok befolyásolják a pulzusok érkezésének idejét, tíz nanoszekundumnyi késleltetést okozva.

A pulzárpulzusok előre jelzett és megfigyelt érkezési ideje közötti apró eltérések azonban óriási következményekkel járhatnak. Ha a csillagközi gáz okozta késleltetéseket nem veszik megfelelően figyelembe, azok elrejthetik az idegenek után kutatók által keresett halvány jeleket.