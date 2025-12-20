RETRO RÁDIÓ

Megdöbbent pilóta nézet szembe egy UFO-val: „Ezüst henger a szárny mellett”

Sokkoló történet látott napvilágot. Útja során találkozott UFO-val a magángép pilótája.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.20. 20:30
pilóta ufo ezüst repülőgép

Hátborzongató pillanatokat élt át egy magánrepülőgép pilótája, amikor több ezer méterrel a föld felett, Rhode Island légterében egy furcsa, ezüstszínű henger jelent meg közvetlenül a gépe szárnya mellett. Az esetet az élő légiirányítási rádióadás is rögzítette – a pilóta hangján hallható volt a döbbenet. Úgy gondolja UFO-t látott.

ufo
Rejtélyes ezüst UFO jelent meg a gép szárnyánál / Fotó: Pexels

Úgy tűnik, mozdulatlanul áll” – jelentette a pilóta, miközben a titokzatos tárgy rövid ideig együtt haladt a repülőgéppel, majd egyszerűen eltűnt.

A légiirányítás azonnal rákérdezett: drón? léggömb? Más bejelentés azonban nem érkezett a környékről. A pilóta szerint a tárgyon nem volt semmilyen rögzítés vagy szerkezet, és „egyszerűen megdöbbentő” volt a látvány.

A rádióforgalmazásba más pilóták is bekapcsolódtak. Egyikük csak ennyit mondott: „Szeretnék hinni neki.

Az irányítás pedig tréfálkozva reagált: „Sok szerencsét az idegenekhez.

A felvétel a VASAviation YouTube-csatornára került fel, és már több tízezren látták. A videó nemrég felrobbant a közösségi médiában is, ahol azonnal beindultak az elméletek.

UFO vagy csak fedősztori?

Egyes szakértők szerint az egész lehetett egy meteorológiai ballon, amely a fények miatt megtévesztőnek tűnhetett. Mások azonban sokkal izgalmasabb magyarázatot sejtenek.

Az UFO-k tökéletes fedősztorit jelentenek– írta egy felhasználó az X-en, míg egy másik azt kérdezte: „Tényleg egy civil repülőgép mellett tesztelnének titkos katonai technológiát?”

(VIA)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
