„Mély karcolásnyomokat hagyott a fán” – Sokkot kapott a rakétatudós, otthonáig követte az UFO
Megdöbbentő történetek láttak napvilágot. A rakétatudós szerint egy UFO követte hazáig.
Döbbenetes állítás rázza meg az UFO-hívők világát. Egy amerikai rakétatudós, aki éveken át titkos kormányzati UFO-nyomozást irányított, most nyilvánosan beszélt azokról a bizarr eseményekről, amelyek állítása szerint az UFO-észlelések után kezdődtek.
Dr. James Lacatski, a Pentagonhoz köthető, egykor szigorúan titkos UFO-program vezetője, azt mondja: az ismeretlen nem maradt a sivatagban, követte őket egészen az otthonaikig.
Ezt állítja az UFO kapcsán a Pentagon embere
Lacatski a 2000-es években a Defense Intelligence Agency megbízásából vezette az Advanced Aerospace Weapon System Applications Programot (AAWSAP), amely hivatalosan fejlett légi technológiákat vizsgált. A háttérben azonban – állítása szerint – olyan dolgok történtek, amelyekre a tudomány nem ad magyarázatot.
„Akik közelről láttak UFO-t, szinte kivétel nélkül furcsa jelenségekről számoltak be később” – mondta a rakétatudós. Nemcsak fénygömbökről és árnyszerű alakokról volt szó, hanem valamiről, ami mintha azután velük tartott volna.
A találkozás, ami mindent megváltoztatott
Az egyik legmegrázóbb történet egy tapasztalt hírszerző tiszttől származik, aki az UFO-vizsgálatok után hazatért az Egyesült Államok keleti partjára. Ott – saját elmondása szerint – egy két lábon járó, farkasszerű lény jelent meg az udvarán.
„Mély karmolásnyomokat hagyott a fán. Ez nem hallucináció volt – fizikai nyomok maradtak utána” – idézte Lacatski a beszámolót.
Titkos bázis, paranormális fertőzés?
A program központja a hírhedt Utah állambeli Skinwalker Ranch közelében volt, amelyet régóta paranormális gócpontként emlegetnek. Lacatski szerint az ott tapasztalt jelenségek nem maradtak helyhez kötve.
A szakértők ezt nevezték el „potyautas-hatásnak”: mintha az UFO-val való találkozás után valami rátapadt volna az emberekre, és hazáig követte őket - írja a Daily Mail.
