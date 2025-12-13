RETRO RÁDIÓ

„Nagyon erős fény volt” – Döbbent szemtanú kapott lencsevégre egy UFO-t – Fotó

Az Egyesült Királyságban kaptak lencsevégre frissen egy földönkívüli űrhajót. Az UFO fotóját aztán megosztotta a döbbent szemtanú.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.13. 05:00
ufo szemtanú földönkívüli űrhajó egyesült királyság doncester

Szinte majdnem minden nap akad egy megdöbbentő UFO történet, amivel az emberek kedélyét borzolják. Híres emberektől kezdve, tudósokon át egészen a közemberekig akadnak szemtanúk, akiknek szent meggyőződése, hogy földönkívüli űrhajót láttak. 

Az UFO nagyon fényesen ragyogott / Fotó: X

Nemrég pontosabban december 10-én, szerdán körülbelül 16:30 magasságában is UFO-t véltek látni Doncester felett az égen. Scott Tempertonnak sikerült lencsevégre kapnia a földönkívüli űrhajót. Állítása szerint rejtélyes jelenség, vagyis az objektum az égen száguldott, hirtelen megállt, majd tovább állt. 

Nagyon erős fény volt, de a kamera zoomja nem tudott elég közel kerülni ahhoz, hogy azonosítsa, mi az, bár az első gondolatom az volt, hogy drón. Van ötleted?

- nyilatkozta a döbbent férfi a Doncaster Free Press oldalának. 

Íme az UFO-ról készült felvétel: 


 

