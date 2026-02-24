"Lehet, hogy másnak ez természetes, nekünk viszont csoda" – már a japánok is segítik a súlyos beteg Lilla fejlődését
Hat éve zajlik Fercsák Mónika és kislánya, Lilla harca az epilepszia ellen, amely napról napra akadályozza Lilla fejlődését. Az epilepszia romboló hatása miatt minden apró előrelépésért újra és újra meg kell küzdeniük.
Mónika már több tucat terápiára elvitte a lányát, köztük delfinterápiára is, amelyről különösen hasznos tapasztalatokat szerzett. Elmondása szerint Lilla komolyan tudott kapcsolódni az állatokhoz, a vízben mozgása is beindult, és elkezdett aktívan mozogni. Az anyuka csodálattal figyelte a lányát. Most újabb gyűjtést szerveztek, amelybe már a japánok is beszálltak. Mutatjuk a részleteket, hogyan küzd Mónika a lánya fejlődésért és az epilepszia ellen!
"Az epilepszia egy szörnyű dolog, egyet előre, kettőt hátra lépünk" - így gyűjtenek a súlyos beteg Lillának
Amikor Lilla megszületett, minden a legnagyobb rendben volt. Nyugodt baba volt, szépen fejlődött. Ám nyolc napos korában egy apró, alig észrevehető rángás jelezte az induló betegséget, amely gyökeresen megváltoztatta az életüket.
Először azt hittem, csak megijedt. De a rohamok visszatértek. Akkor kezdődött az igazi kálvária
– emlékszik vissza Mónika.
A vizsgálatok ritka genetikai epilepsziát igazoltak. A betegség nemcsak folyamatos rohamokkal jár, hanem súlyosan érinti az értelmi, mozgás- és érzékszervi fejlődést is. Az epilepszia újra és újra visszaveti Lillát, mintha minden apró előrelépésért kétszer kellene megküzdenie.
Egy lépést haladunk előre, aztán kettőt vissza. De nem adhatjuk fel
– mondja az édesanya.
Hat éve terápiáról terápiára járnak. Mónika minden lehetőséget megragad: multiszenzoros fejlesztések, speciális mozgásterápiák és delfinterápia.
Az epilepsziával élő gyermekek számára minden fejlesztés új élmény és lehetőség a fejlődésre, és arra, hogy kapcsolódhassanak a világgal. A multiszenzoros élményterápia, különösen a vízben végzett formája, olyan különleges élményt nyújt, amelyet a hagyományos terápiás módszerek nem tudnak elérni.
Lilla is rendszeresen részt vesz ebben az élményterápiában. A vízben töltött idő nem csupán fejlesztés, hanem érzelmi kapcsolódás, megnyugvás és élmény is. A szenzoros ingerek, fények, hangok, érintések hatására Lilla figyelme fókuszáltabbá válik, szemei már nem kalandoznak annyit, tekintete megáll, kapcsolódik. Egy-egy mosoly, önálló mozdulat, játékra nyúló kéz olyan eredmény, amely mások számára talán aprónak tűnhet, de Lillának csodával ér fel.
A fejlődés már kézzel fogható, már a bordásfalnál gyakorolja az önálló felállást, és játékok után nyúl. Lehet, hogy másnak ez természetes, nekünk viszont csoda. Ezért megéri ez az összes terápia
– osztotta meg Mónika a követőivel.
A cél egyszerű, mégis hatalmas: hogy Lilla egyszer minél önállóbb életet élhessen. Az áttörést most nemcsak a terápiák, hanem az emberek hozták el. A család mögé közösség állt, és nemcsak Magyarországról. Idén Lilla mögé állt Japán is: egy különleges eseményen, a japán dobos, Takuya szólókoncertjén gyűjtöttek Lilla javára.
Az esemény nagyon fontos volt számunkra, azt jelenti, hogy Lilla története messzire eljutott. Azt mutatta, hogy nem vagyunk egyedül
– fogalmaz az édesanya.
Az eseményen Tormáné Junko, a Csillagerdő Moments képviseletében japán organikus teákkal kínálta a résztvevőket az Az álmok valóra válnak Alapítvány javára, mely Lillát és más hasonló gyermekeket támogat.
Szívből köszönjük minden édesanyának és édesapának, aki gondolt ránk. Ezek az összefogások mutatják meg igazán, milyen ereje van a közösségnek.
- teszi hozzá Mónika, aki hálás a támogatásért.
A befolyt támogatás lehetővé teszi, hogy Lilla részt vegyen a speciális fókabébi-terápián, amely a vízben végzett fejlesztéseken keresztül segíti az idegrendszeri érés támogatását.
„Lilla mosolya ad erőt nekünk"
A mindennapok azonban továbbra sem könnyűek. A rohamok kiszámíthatatlanok, a fejlődés törékeny.
Lilla mosolya ad erőt. Remélem, ez az erő másokat is felemel
– zárja gondolatait Mónika.
Számukra minden nap az epilepszia elleni küzdelemről szól. De most először hosszú idő után nemcsak a harcról, hanem az ünneplésről is. Mert amikor egy közösség – sőt, több ország – összefog egy hatéves kislányért, abból nemcsak adomány születik, hanem valódi esély is.
