"Lehet, hogy másnak ez természetes, nekünk viszont csoda" – már a japánok is segítik a súlyos beteg Lilla fejlődését

Mónika már több tucat terápiára elvitte a lányát, köztük delfinterápiára is, amelyről különösen hasznos tapasztalatokat szerzett. Elmondása szerint Lilla komolyan tudott kapcsolódni az állatokhoz, a vízben mozgása is beindult, és elkezdett aktívan mozogni. Az anyuka csodálattal figyelte a lányát. Most újabb gyűjtést szerveztek, amelybe már a japánok is beszálltak. Mutatjuk a részleteket, hogyan küzd Mónika a lánya fejlődésért és az epilepszia ellen!

Lillának folyamatos gyűjtést szerveznek. Sajnos az epilepszia romboló hatása miatt a kislány sok esetben visszaesik a fejlődéstől. A különböző kezelések, mint a multiszenzoros terápia segíteni tudja a kislányt (Fotó: Olvasói) (Fotó: Olvasói)

"Az epilepszia egy szörnyű dolog, egyet előre, kettőt hátra lépünk" - így gyűjtenek a súlyos beteg Lillának

Amikor Lilla megszületett, minden a legnagyobb rendben volt. Nyugodt baba volt, szépen fejlődött. Ám nyolc napos korában egy apró, alig észrevehető rángás jelezte az induló betegséget, amely gyökeresen megváltoztatta az életüket.

Először azt hittem, csak megijedt. De a rohamok visszatértek. Akkor kezdődött az igazi kálvária

– emlékszik vissza Mónika.

A vizsgálatok ritka genetikai epilepsziát igazoltak. A betegség nemcsak folyamatos rohamokkal jár, hanem súlyosan érinti az értelmi, mozgás- és érzékszervi fejlődést is. Az epilepszia újra és újra visszaveti Lillát, mintha minden apró előrelépésért kétszer kellene megküzdenie.

Egy lépést haladunk előre, aztán kettőt vissza. De nem adhatjuk fel

– mondja az édesanya.

Hat éve terápiáról terápiára járnak. Mónika minden lehetőséget megragad: multiszenzoros fejlesztések, speciális mozgásterápiák és delfinterápia.

Az epilepsziával élő gyermekek számára minden fejlesztés új élmény és lehetőség a fejlődésre, és arra, hogy kapcsolódhassanak a világgal. A multiszenzoros élményterápia, különösen a vízben végzett formája, olyan különleges élményt nyújt, amelyet a hagyományos terápiás módszerek nem tudnak elérni.

Lilla is rendszeresen részt vesz ebben az élményterápiában. A vízben töltött idő nem csupán fejlesztés, hanem érzelmi kapcsolódás, megnyugvás és élmény is. A szenzoros ingerek, fények, hangok, érintések hatására Lilla figyelme fókuszáltabbá válik, szemei már nem kalandoznak annyit, tekintete megáll, kapcsolódik. Egy-egy mosoly, önálló mozdulat, játékra nyúló kéz olyan eredmény, amely mások számára talán aprónak tűnhet, de Lillának csodával ér fel.