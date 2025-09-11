„Lábra kell, hogy álljon” – ritka genetikai betegséggel küzd a kis Laurent

A Pitt–Hopkins-szindróma egy genetikai rendellenesség, amelyet a TCF4 gén hibája okoz. Ez a ritka betegség súlyos értelmi fogyatékossággal, beszédhiánnyal, mozgásproblémákkal és gyakori légzési nehézségekkel jár. A betegek arcvonásai is jellegzetesek: széles száj, telt ajkak, rövid orr, ívelt szemöldök, és szinte mindig ott van az a különös, örök mosoly. Azonban a mosoly ad erőt és reményt Laurentnek és édesanyjának a járóképességért való küzdelemben.

Ritka betegség hátráltatja Laurentet, aki a képen kishúgával látható Forrás: Olvasói

„Látom a fényt a szemében, ez visz előre, hogy van kiút” – remény Laurentért

Laurent jelenleg nem tud járni, beszélni, vagy önállóan gondoskodni magáról. Azonban mozgása fejleszthető lenne, egy intenzív terápiás program a Borsóházban reményt adott a családnak. Szeptember 21-én már költöznének is a terápiás központba, ahol a kisfiú egyhetes intenzív terápiás programban vesz majd részt.

Egy hét alatt erősítenék a kéz- és lábizmait – ez már önmagában óriási előrelépés lenne. Nem tudom, mennyi idő kell ahhoz, hogy látványos fejlődés történjen– lehet, hogy hat hónap, talán kevesebb. De ha ez az út vezet oda, hogy egyszer elinduljon, mi minden követ meg fogunk mozgatni érte. Látom az örömöt a szemében, minden alkalommal, amikor kimozdulunk. Látom, mennyire szereti az életet, a mozgást, a világot, az embereket. Ezért fel kell, hogy álljon a lábára

– meséli Gulyás Marietta, Laurent édesanyja.

A terápia költsége 280 ezer forint, ebből eddig 60 ezer forint gyűlt össze. A család most a közösséghez fordul segítségért.

Nem vagyunk jártasak abban, hogy kérjünk, de ezt az összeget most egyszerűen nem tudjuk előteremteni – minden mellett képtelenség. Most muszáj a közösséghez fordulnunk. Laurent megérdemli. Ahogy minden 8 éves kisgyerek megérdemli, hogy a többiekkel együtt játszhasson, szaladgáljon, nevessen. Néha elszorul a szívem, ahogy csak messziről figyeli az egészséges gyerekeket, és tapsol nekik – mintha ő is ott lenne köztük, de mégsem lehet. Nagyon hiszünk ebben az intenzív terápiában. Érzem, hogy ez megadhatja Laurentnek a legnagyobb ajándékot – a járás szabadságát. Egy lehetőséget arra, hogy ne csak nézze, hanem részese is lehessen a gyerekkornak

– teszi hozzá Marietta.