„Megmutattuk, mi is itt vagyunk!” – fogyatékossággal élők döntöttek rekordot Kőbányán

Különleges eseménynek adott otthont szeptember 20-án Kőbánya: az Óhegy parkban megrendezett OHP futóverseny keretében rekordkísérletet hajtott végre 118 fogyatékossággal élő résztvevő, akik együtt, gyalogosan vagy segédeszközökkel teljesítették az 1,4 kilométeres távot. Hatalmas lendület, erő és összefogás jellemezte ezt a különleges vasárnap reggelt. Így született rekord Kőbányán!

Vasárnap Kőbányát a összefogás és a kitartás jellemezte, amikor 118 súlyosan sérült és mozgásában korlátozott résztvevő futott együtt. Így született meg az új rekord (Fotó: Gyárfás Zsuzsa)

„Megmutattuk: mi is itt vagyunk, mozgunk és számítunk!” - új rekord született Kőbányán

A kezdeményezés célja az volt, hogy a mozgás fontosságára felhívja a figyelmet, és közösségi élményt adjon mindazoknak, akik betegségük vagy állapotuk miatt gyakran szorulnak háttérbe akár az életben, akár a sport világában. A résztvevők között stroke-betegek, kerekesszékesek, látássérültek, mozgáskorlátozottak, valamint terápiás és családi kutyák is jelen voltak.

Együtt, egymásért tettük meg ezt a 1,4 kilométeres távot, óriási büszkeség, hogy a 100 fős rekordkísérlet helyett végül 118, mozgásában korlátozott vagy sérült ember csatlakozott hozzánk

– mondta Kiss Judit pszichológus, rehabilitációs szaktanácsadó, az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezetének vezetője.

Ez igazán nagy jelentőségű esemény volt számunkra, hiszen korábban, amikor hasonló programokat szerveztünk, a részvétel sajnos mindig nagyon alacsony volt, és sokan nem voltak hajlandók elindulni otthonról. Tudjuk, hogy a mozgásra ösztönözni a súlyosan sérült embereket a legnagyobb kihívás, ezért különösen büszkék vagyunk arra, hogy már a kora hajnali órákban ilyen sokan összegyűltek. Köszönetet mondunk minden támogatónak és partnernek, akik lehetővé tették ezt a különleges és felemelő megmozdulást

– tette hozzá Judit, aki a szervezésben aktívan részt vett.

Hatalmas pozitivitással kell ezekhez az emberekhez fordulni, és ösztönözni kell őket a mozgásra, és arra is, hogy együtt gyakorolják azt, mert ez ad számukra stabilitást, erőt és összetartozást

– folytatta Judit.

A rendezvény főszervezője a Kocsis Sándor Sportközpont volt, a fővédnök pedig Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár. Támogatói között megtalálható volt a Belügyminisztérium, a Slachta Margit Nemzeti Szociális Intézet, az NRGWorks Kft. és a Kőbányai Önkormányzat.