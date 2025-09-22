RETRO RÁDIÓ

„Megmutattuk, mi is itt vagyunk!” – fogyatékossággal élők döntöttek rekordot Kőbányán

Vasárnap Kőbányán 118 sérült ember gyalogosan, segédeszközök segítségével vagy futva teljesítette az 1,4 kilométeres futóversenyt. Az esemény nemcsak a mozgás jelentőségére hívta fel a figyelmet, hanem erős közösségi üzenetet is közvetített: mindenki egyenlő és együtt, összefogással bármilyen akadály leküzdhető! Elképesztő, ahogyan a sérültek rekordot döntöttek Kőbányán.

2025.09.22.
Létrehozva: 2025.09.22. 17:45
mozgás összefogás kitartás szabadság remény

Különleges eseménynek adott otthont szeptember 20-án Kőbánya: az Óhegy parkban megrendezett OHP futóverseny keretében rekordkísérletet hajtott végre 118 fogyatékossággal élő résztvevő, akik együtt, gyalogosan vagy segédeszközökkel teljesítették az 1,4 kilométeres távot. Hatalmas lendület, erő és összefogás jellemezte ezt a különleges vasárnap reggelt. Így született rekord Kőbányán!

rekord
Vasárnap Kőbányát a összefogás és a kitartás jellemezte, amikor 118 súlyosan sérült és mozgásában korlátozott résztvevő futott együtt. Így született meg az új rekord (Fotó: Gyárfás Zsuzsa)

„Megmutattuk: mi is itt vagyunk, mozgunk és számítunk!” - új rekord született Kőbányán

A kezdeményezés célja az volt, hogy a mozgás fontosságára felhívja a figyelmet, és közösségi élményt adjon mindazoknak, akik betegségük vagy állapotuk miatt gyakran szorulnak háttérbe akár az életben, akár a sport világában. A résztvevők között stroke-betegek, kerekesszékesek, látássérültek, mozgáskorlátozottak, valamint terápiás és családi kutyák is jelen voltak.

Együtt, egymásért tettük meg ezt a 1,4 kilométeres távot, óriási büszkeség, hogy a 100 fős rekordkísérlet helyett végül 118, mozgásában korlátozott vagy sérült ember csatlakozott hozzánk

– mondta Kiss Judit pszichológus, rehabilitációs szaktanácsadó, az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezetének vezetője.

Ez igazán nagy jelentőségű esemény volt számunkra, hiszen korábban, amikor hasonló programokat szerveztünk, a részvétel sajnos mindig nagyon alacsony volt, és sokan nem voltak hajlandók elindulni otthonról. Tudjuk, hogy a mozgásra ösztönözni a súlyosan sérült embereket a legnagyobb kihívás, ezért különösen büszkék vagyunk arra, hogy már a kora hajnali órákban ilyen sokan összegyűltek. Köszönetet mondunk minden támogatónak és partnernek, akik lehetővé tették ezt a különleges és felemelő megmozdulást

– tette hozzá Judit, aki a szervezésben aktívan részt vett.

Hatalmas pozitivitással kell ezekhez az emberekhez fordulni, és ösztönözni kell őket a mozgásra, és arra is, hogy együtt gyakorolják azt, mert ez ad számukra stabilitást, erőt és összetartozást

– folytatta Judit. 

A rendezvény főszervezője a Kocsis Sándor Sportközpont volt, a fővédnök pedig Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár. Támogatói között megtalálható volt a Belügyminisztérium, a Slachta Margit Nemzeti Szociális Intézet, az NRGWorks Kft. és a Kőbányai Önkormányzat.

A versenyre és sétára több szervezetből érkeztek résztvevők, köztük az Autisták Országos Szövetsége, a Nem Adom Fel Alapítvány, a Down Alapítvány, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, a Strokeinfó Alapítvány, valamint a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola Alapítvány és sok más civil csoport is.

A csapat tagjai között voltak kerekesszékesek, látássérültek, mozgáskorlátozottak, valamint terápiás és családi kutyák is. A résztvevők az 1,4 kilométeres távot változatos módokon teljesítették: gyalogosan, bottal, kerekesszékkel, segítő kutyák kíséretében, sőt egy látássérült résztvevő látó segítőjével futotta végig a teljes kört.

Az eseményen összesen 118 ember mozgott együtt, közülük 17-en futóként vettek részt, akik különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A program hangulatát zenés bemelegítés és ritmusos zenei kíséret tette még emlékezetesebbé, a sétát közös éneklés és tánc is színesítette. Az indulókat rajtszámokkal és chip-es azonosítóval látták el, ezek segítségével mérni tudták a táv teljesítését. A négylábú résztvevők jutalomfalatokat és labdákat kaptak a célban. A nap végén minden résztvevő érmet kapott.

A célvonalba való érkezés után következett az érmek kiosztása. Az abszolút győztesek a futóink voltak, név szerint szeretném kiemelni Ernőt, Katalint és Erzsébetet, valamint a látássérült Zoltánt, akik a legnagyobb teljesítményt nyújtották.

– írta Judit az eseményről beszámolva egy posztban. 

Fontos, hogy a nevezési díjat az alapítvány fedezte, amelyet a visszakapott összegekből két rászoruló családnak adományoztak.

Ez az esemény nem csupán sporttörténeti jelentőségű, hanem erős közösségi üzenetet is hordoz magában: itt mindenki egyenlő. A résztvevők közösen, részvétükkel bizonyították, hogy a fogyatékosság, a mozgáskorlátozottság semmiféle akadályt nem jelent a sport örömének megtapasztalásában

– mesélte Judit, majd hozzátette: 

Az esemény sikere egyértelműen rámutat arra, hogy a közösségi összefogás, a mozgás szeretete és az egymás iránti támogatás elengedhetetlen pillérei a társadalmi integrációnak és az esélyegyenlőség megteremtésének.

– zárta gondolatait Kiss Judit pszichológus, rehabilitációs szaktanácsadó. 

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón:

 

 

