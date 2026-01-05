Itt a mesterséges intelligencia csodája? Újra járhat a lebénult férfi

Dan Richards élete egy pillanat alatt megváltozott 2023 szilveszterén, amikor úszni ment. Egy szerencsétlen baleset során megsérült a walesi férfi nyaka, amikor egy hullám felborította Langland Bayben – írja a BBC. Azt mondták, élete végéig ágyhoz lesz kötve, a mesterséges intelligencia azonban lábra állította.

A mesterséges intelligencia saját lábára emelte a mozgásképtelen férfit (Forrás: Pexels – Képünk illusztráció!)

Dan és párja, a 40 éves Anna éppen egy jeges vízbe merüléssel ünnepelte az újévet, amikor a baleset történt.

Azonnal tudtam, hogy lebénultam. Semmim sem tudtam megmozdítani

– mondta a 37 éves férfi.

Anna felidézte, hogy Dan segítségért kiabált, miközben ő éppen készült bemenni a vízbe.

Csak arra emlékszem, hogy odanéztem, és láttam Dan fejét felbukkanni, majd újra eltűnni a víz alatt

– mondta. Hozzátette, miután kihúzták a férfit a vízből látták, hogy teljesen ernyedt.

Vártuk a mentőszolgálatot, és amikor megérkeztek könyörögtem nekik, hadd szálljak fel a helikopterre. Borzalmas volt

Miután a kórházba szállították őket Bristolba, életüket megváltoztató hírt kaptak.

Dannel ekkor közölték, hogy nyaktól lefelé lebénult.

Az orvosok azt mondták neki, hogy ágyhoz kötött lesz, ám két évvel később már kerekesszéket használ, és képes mozgatni a karját és az ujjait. Sőt, a mesterséges intelligencia technológia segítségével Walesben és Németországban még járni is tudott.

A magát makacsnak tartó Dan mindent megtett, hogy megcáfolja a korábbi orvosi kijelentéseket.

Minél hamarabb gyógytornászhoz akartam kerülni. Dolgozni akartam. Nem fogadtam el azt, amit mondtak. A lábujjaim megtapasztalt érzet teljesen erőssé vált, egészen a lábaimban és a talpamban, megjelent némi mozgás a jobb lábamban, és a törzsem ereje is elkezdett visszatérni. Tudtam mozgatni a karjaim, az ujjaim és képes vagyok tárgyakat fogni (...) Még mindig reménykedem, még mindig pozitív vagyok. A modern technológiáknak köszönhetően nem adom fel!

– jelentette ki, majd hozzátette, nagyon büszke az elért fejlődésére. Nagyon hosszú út áll mögötte. Dan magánfizioterápián vett részt egy dél-walesi szakorvosi klinikán, ahol egy világszinten egyedülálló, kombinált kezelést alkalmaztak, amely során egy gép segítette őt a járásban.