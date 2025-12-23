„Vérbe fagyva találtuk meg Liont” – megdöbbentő részleteket árult el az ercsi kutyamérgezésről a telep vezetője

Két hét eltéréssel kegyetlenül meggyilkoltak két kutyát az Ercsiben található a Kutyasegély-szolgálat Alapítvány Shíva menedékhelyén. Wegera György, a menedékhely vezetője megdöbbentő részletességgel számolt be a Borsnak arról, hogy mi történt pontosan a két kutyával. A menedékhely vezetője több mint 10 éve foglalkozik lebénult, sérült állatokkal és ez idő alatt rengeteg kiszolgáltatott helyzetben lévő kutyán segített már annak ellenére, hogy elképesztő mennyiségű támadás éri őt a segítő munkája miatt.

A Shíva menedékhely volt Lion és Léna egyetlen esélye a boldog életre (Fotó: Wegera György)

Wegera György a két kutya halálával kapcsolatban elmondta, hogy november 8-án volt az első, amikor Léna elpusztult, valószínűsíthetően mérgezés miatt.

Lénának semmilyen egészségügyi problémája nem volt. Élete elején a volt 3-4 év körüli kutya, és a tünetekből elég egyértelműnek látszott, hogy mérgezés történt. A szeme is be volt vérezve és az orrából is folyt a vér

– mesélte a menedékhely vezetője és azt is elmondta, hogy az orvosok is megerősítették, a kutyát megmérgezték. Ráadásul azóta a Nébih is kivizsgálta az esetet és megállapították, hogy Léna belső szervei egészségesek voltak, valamint nem kapott el vírust és bakteriális fertőzése sem volt.

Az orvosok a méreganyagot is megvizsgálták és nem zárták ki, hogy az a növényvédő, rovarirtó kártevők csoportjában lévő peszticidek családjába tartozó méreganyag volt. Tehát a kutyákat nem fagyállóval, hanem annál egy még erősebb anyaggal pusztították el.

Lion halála

A másik kutyát, Liont, november 8-án ölték meg, őt is megmérgezték. A kutya két éve volt a segélyszolgálatnál, aki azért került oda, mert az előző gazdája, aki többször volt börtönben súlyosan bántalmazta. Emiatt Lion rendszeresen kapott epilepsziás rohamot. Azonban mikor a menedékhelyre került, akkor ezek a rohamai már nem jelentkeztek, mivel ott talált békére az állat.

Egészségesen élt, semmilyen problémája nem volt. Őt vérbe fagyva találtuk meg, ő brutális volt, úgy nézett ki, mint akit szétvertek

– mondta Wegera György.

Lion halála után a hatósági állatorvos is megjelent a menedékhelyen, valamint a rendőrök is helyszíneltek. Ekkor is, ugyanúgy mint Léna esetében a hatósági állatorvos előzetes véleménye szerint mérgezés történt.