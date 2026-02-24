Mit tegyünk a pánikroham ellen? A szakértő válaszol!
Ez a módszer segíthet a pánikroham és pánikbetegség elkerülésében.
Kutatások szerint létezik egy rendkívül egyszerű módszer, amely jelentős segítséget nyújthat a pánikrohammal küzdők számára. A pszichológiai támogatás és a gyógyszeres kezelés mellett szakértők azt javasolják, hogy az érintettek próbálják ki ezt a technikát is a tünetek enyhítésére.
Egyszerű megoldás is kezelheti a pánikrohamokat
A hirtelen, kontrollálhatatlannak tűnő félelem, a szívdobogás, légszomj, szédülés vagy mellkasi szorítás sokak számára szinte elviselhetetlen. Felmérések szerint a felnőttek közel egyharmada élete során legalább egyszer átél pánikrohamot, míg 2–3 százalékuknál visszatérő rohamok alakulnak ki, ami pánikbetegségnek felel meg.
A hagyományos kezelések pl. kognitív viselkedésterápia és bizonyos antidepresszánsok jól beváltak, de új kutatások szerint a rövid, intenzív testmozgás is ígéretes szerepet játszhat a tünetek enyhítésében.
Egy brazil kutatócsoport, a Frontiers in Psychiatry szaklapban publikált tanulmányában a rövid, szakaszos, nagy intenzitású testmozgás hatását vizsgálta pánikbetegségben szenvedőknél.
A vizsgálatban 102 pánikbeteg felnőttet két csoportra osztottak: az egyik 12 héten át heti háromszor intenzív mozgásprogramot végzett, a másik relaxációs, főként izomellazítási gyakorlatokat. Az eredményességet a Pánik és Agorafóbia Skála (PAS) segítségével mérték, valamint nyomon követték a rohamok gyakoriságát és súlyosságát is.
Mindkét csoportban csökkentek a pánik, szorongás és depresszió pontszámai 24 hét alatt, jelezve, hogy a rendszeres, strukturált foglalkozások önmagukban is terápiásak lehetnek. Az intenzív mozgásprogram azonban nagyobb javulást mutatott a pánikrohamok gyakoriságában és intenzitásában.
A testmozgás csökkenti a szorongást, javítja az autonóm idegrendszer működését és a stresszhormonok szabályozását és segít megtanulni, hogy a gyors pulzus vagy erőteljes légzés nem veszélyes állapot - írja az Egészségkalauz.
