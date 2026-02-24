RETRO RÁDIÓ

Mit tegyünk a pánikroham ellen? A szakértő válaszol!

Ez a módszer segíthet a pánikroham és pánikbetegség elkerülésében.

pánikbeteg pánikroham kezelés

Kutatások szerint létezik egy rendkívül egyszerű módszer, amely jelentős segítséget nyújthat a pánikrohammal küzdők számára. A pszichológiai támogatás és a gyógyszeres kezelés mellett szakértők azt javasolják, hogy az érintettek próbálják ki ezt a technikát is a tünetek enyhítésére.

Egyszerű megoldás is kezelheti a pánikrohamokat
A tudósok szerint a testmozgás segíthet a pánikrohamok csökkentésén   Fotó: Shutterstock

Egyszerű megoldás is kezelheti a pánikrohamokat

A hirtelen, kontrollálhatatlannak tűnő félelem, a szívdobogás, légszomj, szédülés vagy mellkasi szorítás sokak számára szinte elviselhetetlen. Felmérések szerint a felnőttek közel egyharmada élete során legalább egyszer átél pánikrohamot, míg 2–3 százalékuknál visszatérő rohamok alakulnak ki, ami pánikbetegségnek felel meg.

A hagyományos kezelések pl. kognitív viselkedésterápia és bizonyos antidepresszánsok jól beváltak, de új kutatások szerint a rövid, intenzív testmozgás is ígéretes szerepet játszhat a tünetek enyhítésében.

Egy brazil kutatócsoport, a Frontiers in Psychiatry szaklapban publikált tanulmányában a rövid, szakaszos, nagy intenzitású testmozgás hatását vizsgálta pánikbetegségben szenvedőknél.

A vizsgálatban 102 pánikbeteg felnőttet két csoportra osztottak: az egyik 12 héten át heti háromszor intenzív mozgásprogramot végzett, a másik relaxációs, főként izomellazítási gyakorlatokat. Az eredményességet a Pánik és Agorafóbia Skála (PAS) segítségével mérték, valamint nyomon követték a rohamok gyakoriságát és súlyosságát is.

Mindkét csoportban csökkentek a pánik, szorongás és depresszió pontszámai 24 hét alatt, jelezve, hogy a rendszeres, strukturált foglalkozások önmagukban is terápiásak lehetnek. Az intenzív mozgásprogram azonban nagyobb javulást mutatott a pánikrohamok gyakoriságában és intenzitásában.

A testmozgás csökkenti a szorongást, javítja az autonóm idegrendszer működését és a stresszhormonok szabályozását és segít megtanulni, hogy a gyors pulzus vagy erőteljes légzés nem veszélyes állapot - írja az Egészségkalauz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
