A kutatások lerombolják az empátiával kapcsolatos évszázados nemi sztereotípiákat
A nők állítólag természetes empaták, míg az ilyen férfiakat jellemzően gyengének tartják. Mítosz, hogy a nők a természetüknél fogva több empátiával rendelkeznek, mint a férfiak.
A tudományos kutatások lerombolják az empátiával kapcsolatos évszázados nemi sztereotípiákat és új gondolkodásmódokat tárnak fel a férfiasságról. Figyelemre méltó, hogy az olyan tulajdonságokat, mint az empátia, továbbra is jellemzően nőiesnek, az olyan tulajdonságokat pedig, mint a dominancia és az asszertivitás, pedig férfiasnak tekintünk. Még ha ugyanazt a viselkedést is mutatják, a férfiakat asszertívnek, a nőket pedig agresszívnek tekintjük.
Lerombolódtak az empátiával kapcsolatos évszázados nemi sztereotípiák
A nők állítólag természetes empaták, míg a nagyobb empátiát mutató férfiakat jellemzően gyengének tartják. Az empátia magában foglalja mások gondolatainak és érzéseinek megértésének képességét, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelően reagáljunk.
Simon Baron-Cohen, a Cambridge-i Egyetem klinikai pszichológusa szerint ez azért van, mert a női agy „túlnyomórészt az empátiára van programozva”, ami a nőket különösen alkalmassá teszi a gondoskodó szerepekre, míg a férfi agy „túlnyomórészt a megértésre és a rendszerek építésére van programozva”.
Egy alapvető tanulmányban, amely nemek közötti különbségeket talált az empátiafeladatokban, a különbségek nem voltak nagyok : a vizsgált 57 ország közül 36-ban a nők empatikusabbak voltak, de 21 országban az eredmények nagyon hasonlóak voltak és a szerzők kijelentették, hogy "nem tudják megállapítani az ok-okozati összefüggést".
Bár a nők az empátiával kapcsolatos vizsgálatokon valamivel magasabb pontszámot érnek el az átlagnál, a nemeken belüli eltérések sokkal nagyobbak, mint a nemek között. „Ha megnézzük az empátia pontszámok szórását a férfi és női populációkban, az hatalmas” – mondja Rippon.
Az egyének közötti empátia mértékének eltéréseinek csak tizede magyarázható genetikával – Varun Warrie.
Gyakran mondják, hogy a lányok és a nők jobban odafigyelnek mások arcára, ami fontos készség az empátiához , de az eredmények vegyesek. A legújabb kutatások azt sugallják, hogy ez a preferencia nem veleszületett. Egy 2025-ben publikált metaanalízis 31 tanulmányt vizsgált, amelyek 40 különálló kísérletet tartalmaztak arról, hogy az egyhónapos lányok és fiúk hogyan figyelték meg mások arcát, sírtak-e, amikor mások sírnak, és mennyire voltak figyelmesek a körülöttük lévőkre. Mindezen mérések során, nemtől függetlenül, a csecsemők nem különböztek a szociális tudatosságukban és mások érzelmeinek megértésében.
Egy 2018-as nagyszabású, több mint 46 000, kérdőívet kitöltő és DNS-mintákat benyújtó résztvevő bevonásával végzett empátia genetikai vizsgálat azt sugallta, hogy a gének szerepet játszanak abban, hogy mennyire empatikus egy személy. De ezek közül a gének közül egyik sem kapcsolódik a személy neméhez.
A nők hajlamosabbak empatikus tulajdonságokat mutatni, nem azért, mert ezek veleszületettek – állítják sok tudós – , hanem azért, mert a lányokat és a nőket már egészen fiatal koruktól kezdve arra szocializálják, hogy érzelmeik szerint cselekedjenek és mások igényeit helyezzék előtérbe. A lányok gyakran olyan játékokat is kapnak , amelyek a gyengédebb, gondoskodóbb készségeket hangsúlyozzák, míg a fiúkat játékszerekkel és autókkal való játékra ösztönzik.
„A kislányoknak azt mondják, hogy legyenek kedvesek és ne legyenek barátságtalanok és durvák, így ez fokozatosan a személyiségük részévé válik” – mondja Gina Rippon idegtudós - írja a BBC.
