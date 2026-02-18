A tudományos kutatások lerombolják az empátiával kapcsolatos évszázados nemi sztereotípiákat és új gondolkodásmódokat tárnak fel a férfiasságról. Figyelemre méltó, hogy az olyan tulajdonságokat, mint az empátia, továbbra is jellemzően nőiesnek, az olyan tulajdonságokat pedig, mint a dominancia és az asszertivitás, pedig férfiasnak tekintünk. Még ha ugyanazt a viselkedést is mutatják, a férfiakat asszertívnek, a nőket pedig agresszívnek tekintjük.

A kutatások lerombolják az empátiával kapcsolatos évszázados nemi sztereotípiákat Fotó: pexel

Lerombolódtak az empátiával kapcsolatos évszázados nemi sztereotípiák

A nők állítólag természetes empaták, míg a nagyobb empátiát mutató férfiakat jellemzően gyengének tartják. Az empátia magában foglalja mások gondolatainak és érzéseinek megértésének képességét, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelően reagáljunk.

Simon Baron-Cohen, a Cambridge-i Egyetem klinikai pszichológusa szerint ez azért van, mert a női agy „túlnyomórészt az empátiára van programozva”, ami a nőket különösen alkalmassá teszi a gondoskodó szerepekre, míg a férfi agy „túlnyomórészt a megértésre és a rendszerek építésére van programozva”.

Egy alapvető tanulmányban, amely nemek közötti különbségeket talált az empátiafeladatokban, a különbségek nem voltak nagyok : a vizsgált 57 ország közül 36-ban a nők empatikusabbak voltak, de 21 országban az eredmények nagyon hasonlóak voltak és a szerzők kijelentették, hogy "nem tudják megállapítani az ok-okozati összefüggést".

Bár a nők az empátiával kapcsolatos vizsgálatokon valamivel magasabb pontszámot érnek el az átlagnál, a nemeken belüli eltérések sokkal nagyobbak, mint a nemek között. „Ha megnézzük az empátia pontszámok szórását a férfi és női populációkban, az hatalmas” – mondja Rippon.

Az egyének közötti empátia mértékének eltéréseinek csak tizede magyarázható genetikával – Varun Warrie.

Gyakran mondják, hogy a lányok és a nők jobban odafigyelnek mások arcára, ami fontos készség az empátiához , de az eredmények vegyesek. A legújabb kutatások azt sugallják, hogy ez a preferencia nem veleszületett. Egy 2025-ben publikált metaanalízis 31 tanulmányt vizsgált, amelyek 40 különálló kísérletet tartalmaztak arról, hogy az egyhónapos lányok és fiúk hogyan figyelték meg mások arcát, sírtak-e, amikor mások sírnak, és mennyire voltak figyelmesek a körülöttük lévőkre. Mindezen mérések során, nemtől függetlenül, a csecsemők nem különböztek a szociális tudatosságukban és mások érzelmeinek megértésében.