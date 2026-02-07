Egy anya pánikrohamot kapott, amikor megtudta, hogy ötös ikrekkel várandós
Egy New York-i pár megdöbbent, amikor megtudták, hogy ötös ikreket várnak. Ez a fajta spontán terhesség nagyon ritka, Buffaloban ez idáig mindössze egyszer volt hasonló születés, az ikrek jól vannak.
Az ötös terhességek hihetetlenül ritkák, körülbelül 55 millió esetből egynél fordulnak elő. Ez a rendkívüli és magas kockázatú terhesség a New York állambeli Buffalóban Jessicával és John Lottbreintel történt. Az ikrek szerencsére jól vannak.
Az ötös ikrek szépen fejlődnek
Amikor először megtudtam, teljes pánikrohamot kaptam – és azt hiszem, John is sokkos állapotba került. De amikor pánikba estem, és azt mondtam: »Mit fogunk csinálni?« ő csak annyit mondott: »Majd kitaláljuk.«
A New York-i Buffalo-i Golisano Gyermekkórház orvosai szerint a Lottbrein házaspár ötös ikrei csupán a második ilyen Buffalo történetében. „Ez rendkívül ritka” – mondta Valerie Elberson, a koraszülött intenzív osztály orvosigazgató-helyettese a WBNS-nek. „Az általam látott számok az egész világon évente 15-ből egy, Buffalóban pedig csak egyszer fordult elő hasonló.”
Tekintettel az ötös terhességek ritkaságára és magas kockázatára, a Maternal Fetal Medicine Center és a Golisano Children's Hospital csapatai egyesítették erőiket és már korán felkészültek a lehetséges szövődményekre – írja a Mirror US .
„Nagyon együttműködő megközelítés volt” – mondta Elberson. „Valószínűleg körülbelül 30 ember vett részt minden szakterületen, beleértve a szülészetet, a koraszülött intenzív osztályt, az ápolást, a gyógyszerészetet és a légzésterápiát, tehát a kórházunkon belül több csoport is segített már a tervezési szakaszban is.”
Az orvosok azt tanácsolták Jessicának, hogy egy ilyen jelentős eseményre a leghatékonyabb felkészülés, ha a mindennapi életet normálisan fenntartják. December közepére Jessica magzatvize elfolyt és a kora reggeli órákban több tucat orvosi személyzet érkezett, hogy segítsen ebben a kivételes szülési folyamatban.
A babák, Holly, Mason, Stefan, Connor és Layla 28 hetesek és 5 naposak, azaz körülbelül hét hónapos korukban érkeztek. Mindegyik csecsemő 1,3 kilogramm alatt volt és azonnal átszállították őket a koraszülött intenzív osztályra. Az öt testvér azóta is együtt van, jelentette a WBNS. A babák híztak és szépen fejlődnek - írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre