Liszteriózisban halt meg egy újszülött, az anya pasztőrözetlen tejet ivott terhessége alatt
Liszteriózisnak a listeria monocytogenes baktériummal szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, viszonylag ritka betegséget hívjuk. Főként szennyezett élelmiszerek útján terjed. Hányást, hasmenést, influenzaszerű tüneteket okoz, egyes esetekben pedig agyhártyagyulladást. Ez okozhatta az újszülött halálát.
Egy újszülött meghalt lisztéria fertőzés következtében, ezért az új-mexikói egészségügyi minisztérium figyelmeztetést adott ki a nyers tejtermékek kerülésére.
Meghalt egy újszülött, a fertőzés legvalószínűbb forrása a pasztőrözetlen tej volt
Bár az újszülöttet vagy az anyját még nem azonosították, az új-mexikói egészségügyi minisztérium sajtóközleményben közölte, hogy az egészségügyi tisztviselők úgy vélik, a fertőzés legvalószínűbb forrása a pasztőrözetlen tej volt, amelyet a csecsemő anyja a terhesség alatt ivott. A lisztéria fertőzés egy olyan betegség, amelyet a Mayo Klinika szerint különböző élelmiszereken keresztül terjedő baktériumok okoznak.
Bár az újszülöttek fertőzésének tünetei enyhék lehetnek, közéjük tartozhat a csökkent táplálkozási érdeklődés, az alacsony energiaszint, az ingerlékenység, a hányás és a légzési nehézség.
Mivel a lisztériabaktériumok megtalálhatók a talajban, a vízben és az állati eredetű hulladékban, számos gyakran fogyasztott élelmiszertermék tartalmazhatja a baktériumot, beleértve a nyers tejet, a nyers zöldségeket, bizonyos feldolgozott élelmiszereket és a hidegen füstölt halat.
Az új-mexikói egészségügyi minisztérium közölte, hogy bár a nyomozók nem tudják pontosan meghatározni a fertőzés okát, „kiemeli a nyers tejtermékek komoly kockázatát a terhes nőkre, a kisgyermekekre, az idős új-mexikóiakra és bárkire, akinek legyengült az immunrendszere”.
Dr. Chad Smelser, az Új-Mexikói Egészségügyi Minisztérium helyettes állami epidemiológusa a sajtóközleményben azt mondta, hogy „a várandósaknak csak pasztőrözött tejtermékeket szabad fogyasztaniuk az újszülöttek betegségeinek és haláleseteinek megelőzése érdekében”.
A lisztéria vetélést, halvaszületést, koraszülést vagy halálos fertőzést okozhat a magzatoknál és újszülötteknél, még akkor is, ha az anya csak enyhén beteg – közölte az Egészségügyi Minisztérium, hozzátéve, hogy az állapot képes behatolni a legyengült immunrendszerű emberek véráramába is, súlyos fertőzéseket és néha halált okozva.
A nyers tejtermékek fogyasztása más kórokozóknak is kiteheti az embereket, beleértve a madárinfluenzát, a brucellát, a tuberkulózist, a szalmonellát, a Campylobactert, a Cryptosporidiumot és az E.colit.
Az említett osztály megjegyezte, hogy ezek közül a betegségek közül néhány különösen veszélyes az 5 év alatti gyermekekre és a 65 év feletti felnőttekre – írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre