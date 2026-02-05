RETRO RÁDIÓ

Liszteriózisban halt meg egy újszülött, az anya pasztőrözetlen tejet ivott terhessége alatt

Liszteriózisnak a listeria monocytogenes baktériummal szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, viszonylag ritka betegséget hívjuk. Főként szennyezett élelmiszerek útján terjed. Hányást, hasmenést, influenzaszerű tüneteket okoz, egyes esetekben pedig agyhártyagyulladást. Ez okozhatta az újszülött halálát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 15:00
terhes újszülött meghalt

Egy újszülött meghalt lisztéria fertőzés következtében, ezért az új-mexikói egészségügyi minisztérium figyelmeztetést adott ki a nyers tejtermékek kerülésére.

Liszteriózisban halt meg egy újszülött, az anya pasztőrözetlen tejet ivott terhessége alatt
Liszteriózisban halt meg egy újszülött, az anya pasztőrözetlen tejet ivott terhessége alatt Fotó: Pexels

Meghalt egy újszülött, a fertőzés legvalószínűbb forrása a pasztőrözetlen tej volt

Bár az újszülöttet vagy az anyját még nem azonosították, az új-mexikói egészségügyi minisztérium sajtóközleményben közölte, hogy az egészségügyi tisztviselők úgy vélik, a fertőzés legvalószínűbb forrása a pasztőrözetlen tej volt, amelyet a csecsemő anyja a terhesség alatt ivott. A lisztéria fertőzés egy olyan betegség, amelyet a Mayo Klinika szerint különböző élelmiszereken keresztül terjedő baktériumok okoznak.

Bár az újszülöttek fertőzésének tünetei enyhék lehetnek, közéjük tartozhat a csökkent táplálkozási érdeklődés, az alacsony energiaszint, az ingerlékenység, a hányás és a légzési nehézség.

Mivel a lisztériabaktériumok megtalálhatók a talajban, a vízben és az állati eredetű hulladékban, számos gyakran fogyasztott élelmiszertermék tartalmazhatja a baktériumot, beleértve a nyers tejet, a nyers zöldségeket, bizonyos feldolgozott élelmiszereket és a hidegen füstölt halat.

Az új-mexikói egészségügyi minisztérium közölte, hogy bár a nyomozók nem tudják pontosan meghatározni a fertőzés okát, „kiemeli a nyers tejtermékek komoly kockázatát a terhes nőkre, a kisgyermekekre, az idős új-mexikóiakra és bárkire, akinek legyengült az immunrendszere”.

Dr. Chad Smelser, az Új-Mexikói Egészségügyi Minisztérium helyettes állami epidemiológusa a sajtóközleményben azt mondta, hogy „a várandósaknak csak pasztőrözött tejtermékeket szabad fogyasztaniuk az újszülöttek betegségeinek és haláleseteinek megelőzése érdekében”.

A lisztéria vetélést, halvaszületést, koraszülést vagy halálos fertőzést okozhat a magzatoknál és újszülötteknél, még akkor is, ha az anya csak enyhén beteg – közölte az Egészségügyi Minisztérium, hozzátéve, hogy az állapot képes behatolni a legyengült immunrendszerű emberek véráramába is, súlyos fertőzéseket és néha halált okozva.

A nyers tejtermékek fogyasztása más kórokozóknak is kiteheti az embereket, beleértve a madárinfluenzát, a brucellát, a tuberkulózist, a szalmonellát, a Campylobactert, a Cryptosporidiumot és az E.colit.

Az említett osztály megjegyezte, hogy ezek közül a betegségek közül néhány különösen veszélyes az 5 év alatti gyermekekre és a 65 év feletti felnőttekre – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu