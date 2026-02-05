Egy újszülött meghalt lisztéria fertőzés következtében, ezért az új-mexikói egészségügyi minisztérium figyelmeztetést adott ki a nyers tejtermékek kerülésére.

Liszteriózisban halt meg egy újszülött, az anya pasztőrözetlen tejet ivott terhessége alatt Fotó: Pexels

Meghalt egy újszülött, a fertőzés legvalószínűbb forrása a pasztőrözetlen tej volt

Bár az újszülöttet vagy az anyját még nem azonosították, az új-mexikói egészségügyi minisztérium sajtóközleményben közölte, hogy az egészségügyi tisztviselők úgy vélik, a fertőzés legvalószínűbb forrása a pasztőrözetlen tej volt, amelyet a csecsemő anyja a terhesség alatt ivott. A lisztéria fertőzés egy olyan betegség, amelyet a Mayo Klinika szerint különböző élelmiszereken keresztül terjedő baktériumok okoznak.

Bár az újszülöttek fertőzésének tünetei enyhék lehetnek, közéjük tartozhat a csökkent táplálkozási érdeklődés, az alacsony energiaszint, az ingerlékenység, a hányás és a légzési nehézség.

Mivel a lisztériabaktériumok megtalálhatók a talajban, a vízben és az állati eredetű hulladékban, számos gyakran fogyasztott élelmiszertermék tartalmazhatja a baktériumot, beleértve a nyers tejet, a nyers zöldségeket, bizonyos feldolgozott élelmiszereket és a hidegen füstölt halat.

Az új-mexikói egészségügyi minisztérium közölte, hogy bár a nyomozók nem tudják pontosan meghatározni a fertőzés okát, „kiemeli a nyers tejtermékek komoly kockázatát a terhes nőkre, a kisgyermekekre, az idős új-mexikóiakra és bárkire, akinek legyengült az immunrendszere”.

Dr. Chad Smelser, az Új-Mexikói Egészségügyi Minisztérium helyettes állami epidemiológusa a sajtóközleményben azt mondta, hogy „a várandósaknak csak pasztőrözött tejtermékeket szabad fogyasztaniuk az újszülöttek betegségeinek és haláleseteinek megelőzése érdekében”.

A lisztéria vetélést, halvaszületést, koraszülést vagy halálos fertőzést okozhat a magzatoknál és újszülötteknél, még akkor is, ha az anya csak enyhén beteg – közölte az Egészségügyi Minisztérium, hozzátéve, hogy az állapot képes behatolni a legyengült immunrendszerű emberek véráramába is, súlyos fertőzéseket és néha halált okozva.

A nyers tejtermékek fogyasztása más kórokozóknak is kiteheti az embereket, beleértve a madárinfluenzát, a brucellát, a tuberkulózist, a szalmonellát, a Campylobactert, a Cryptosporidiumot és az E.colit.

Az említett osztály megjegyezte, hogy ezek közül a betegségek közül néhány különösen veszélyes az 5 év alatti gyermekekre és a 65 év feletti felnőttekre – írja a People.