Óriási elismerés: Tíz díjat nyert a Vál-Völgye Pékség a 22. Nemzetközi Kenyérversenyen

A Nemzetközi Kenyérverseny az európai sütőipar egyik jelentős szakmai megmérettetése, amelyre több országból is neveznek pékségek és kézműves sütőüzemek kenyerekkel, péksüteményekkel és édes pékárukkal. A termékeket tapasztalt szakmai zsűri értékeli több szempont alapján – az íz, az állag, a megjelenés és a technológiai kivitelezés egyaránt szerepet kap a pontozás során. A verseny egyik legfontosabb eleme a vakteszt, amely biztosítja, hogy a zsűri kizárólag a termék minősége alapján döntsön.

Fotó: Besenyei Gergely

A vakteszt során a zsűri a Brendon számára gyártott Majszi vajas kekszet a maximális 100 ponttal értékelte, így a termék hibátlan minősítéssel nyerte el az aranyérmet.

Aranyérmet kapott továbbá a csokis-kókuszos keksz, valamint a mákos bejgli. Ezüstérmes lett a céklás kenyér, a diós bejgli, a muscovado keksz és a vajas kifli. Bronzérmet pedig a kakaós csiga, a pisztáciás csiga, valamint a fonott kalács nyert el.

„Különösen nagy elismerés számunkra, hogy egy termékünk a vakteszten maximális pontszámot kapott. Ez azt mutatja, hogy a minőségi alapanyagokra és a hagyományos technológiákra épülő szemléletünk nemzetközi szinten is megállja a helyét” – mondta Kenéz-Hanyecz Kinga, a Vál-Völgye Pékség alapítója.

A díjazott termékek közül több a Hunguest Hotels szállodáinak reggeli- és vacsorakínálatában is megtalálható, így a vendégek a mindennapokban is találkozhatnak a nemzetközi versenyen elismert pékárukkal.

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Vál-Völgye Pékség kézműves szemléletű, magyar pékség, amely elsősorban a HoReCa-szektort szolgálja ki. Termékei jelenleg mintegy 70 magyarországi szállodában érhetőek el. A most elnyert díjak a pékség csapatának szakmai munkáját és a minőség iránti elkötelezettségét igazolják.