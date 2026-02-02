RETRO RÁDIÓ

Szakértők figyelmeztetnek: a bélbarátnak hitt italok valójában károsak az egészségre!

Te is gyakran fogyasztod őket? Ezekre érdemes tudatosan figyelni, ha jót akarsz magadnak.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.02. 17:00
egészség bélrendszer ital

Gondoltad volna, hogy a trendi bélbarátnak hitt italok hosszú távon károsak az egészségre? A szakértők felsorolták azt a nyolc italt, amelyek kifejezetten árthatnak a bélrendszer egészségének a divatos juice shotoktól a zabitalon át egészen a kávéig – puffadást, kellemetlen hasi tüneteket és fáradtságot okozva, sőt hosszabb távon komolyabb egészségügyi problémákhoz is vezethetnek.

Ezek a bélbarátnak hitt italok, melyeket érdemes elkerülni

A bélbarát ételek, mint a kovászos kenyér vagy a kimcsi, gyakran emlegetik őket együtt, mert valóban javítják az emésztést, az immunrendszert és az általános jóllétet. A Daily Mailnek nyilatkozó szakértők szerint azonban sokan megfeledkeznek egy kulcsfontosságú tényezőről, amit iszunk, ugyanúgy meghatározhatja a bélrendszerünk állapotát. Míg egyes italok támogathatják a bélmikrobiomot, mások alattomosan ronthatják.

1. Trendi juice italok

Erősen koncentráltak, savasak és alacsony a rosttartalmuk, ami irritálhatja a gyomor nyálkahártyáját, refluxot, hányingert vagy hasi kellemetlenséget okozhat, különösen éhgyomorra fogyasztva.

2. Zabital

A zabital önmagában nem egészségtelen, de egyes változatai nehezebben emészthetők. Sok bolti barista változat hozzáadott olajokat, sűrítőanyagokat és gumikat tartalmaz az állag javítására, amelyek irritálhatják az érzékeny bélrendszert.

3. Szűretlen kávé

A kávé serkenti a gyomorsav-termelést és a bélmozgást. Ez segíthet a rendszeres székletürítésben, de másoknál súlyosbíthatja a refluxot, a görcsöket vagy az IBS tüneteit. A szűretlen kávé olyan vegyületeket cafestolt és kahweolt tartalmaz, amelyek emelhetik az LDL-koleszterin szintjét.

4. „Diétás” vagy cukormentes üdítők

A cukormentes szénsavas italok egészségesebbnek tűnhetnek, de a bélrendszerre gyakorolt hatásuk nem egyértelmű. A mesterséges édesítőszerek hatása egyénenként eltérő lehet, és egyes kutatások szerint megváltoztathatják a bélbaktériumok összetételét.

5. Sör és lager

A sör különösen problémás lehet az alkohol, a szénsav és az erjedő szénhidrátok kombinációja miatt, ami puffadást és emésztési panaszokat válthat ki.

6. Cukros üdítők

A magas hozzáadott cukortartalom csökkentheti a jótékony baktériumok arányát és a mikrobiális sokféleséget, ami fontos az immunrendszer és az emésztés szempontjából.

7. Energiaitalok

Fokozhatják a hasmenést, görcsöket, puffadást és a refluxot, főleg éhgyomorra fogyasztva.

8. Fehérjeturmixok

Egyes fehérjeporok mesterséges édesítőket, cukoralkoholokat és sűrítőanyagokat tartalmaznak, amelyek puffadást, gázképződést és hasmenést okozhatnak.

 

