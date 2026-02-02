Szakértők figyelmeztetnek: a bélbarátnak hitt italok valójában károsak az egészségre!
Te is gyakran fogyasztod őket? Ezekre érdemes tudatosan figyelni, ha jót akarsz magadnak.
Gondoltad volna, hogy a trendi bélbarátnak hitt italok hosszú távon károsak az egészségre? A szakértők felsorolták azt a nyolc italt, amelyek kifejezetten árthatnak a bélrendszer egészségének a divatos juice shotoktól a zabitalon át egészen a kávéig – puffadást, kellemetlen hasi tüneteket és fáradtságot okozva, sőt hosszabb távon komolyabb egészségügyi problémákhoz is vezethetnek.
Ezek a bélbarátnak hitt italok, melyeket érdemes elkerülni
A bélbarát ételek, mint a kovászos kenyér vagy a kimcsi, gyakran emlegetik őket együtt, mert valóban javítják az emésztést, az immunrendszert és az általános jóllétet. A Daily Mailnek nyilatkozó szakértők szerint azonban sokan megfeledkeznek egy kulcsfontosságú tényezőről, amit iszunk, ugyanúgy meghatározhatja a bélrendszerünk állapotát. Míg egyes italok támogathatják a bélmikrobiomot, mások alattomosan ronthatják.
1. Trendi juice italok
Erősen koncentráltak, savasak és alacsony a rosttartalmuk, ami irritálhatja a gyomor nyálkahártyáját, refluxot, hányingert vagy hasi kellemetlenséget okozhat, különösen éhgyomorra fogyasztva.
2. Zabital
A zabital önmagában nem egészségtelen, de egyes változatai nehezebben emészthetők. Sok bolti barista változat hozzáadott olajokat, sűrítőanyagokat és gumikat tartalmaz az állag javítására, amelyek irritálhatják az érzékeny bélrendszert.
3. Szűretlen kávé
A kávé serkenti a gyomorsav-termelést és a bélmozgást. Ez segíthet a rendszeres székletürítésben, de másoknál súlyosbíthatja a refluxot, a görcsöket vagy az IBS tüneteit. A szűretlen kávé olyan vegyületeket cafestolt és kahweolt tartalmaz, amelyek emelhetik az LDL-koleszterin szintjét.
4. „Diétás” vagy cukormentes üdítők
A cukormentes szénsavas italok egészségesebbnek tűnhetnek, de a bélrendszerre gyakorolt hatásuk nem egyértelmű. A mesterséges édesítőszerek hatása egyénenként eltérő lehet, és egyes kutatások szerint megváltoztathatják a bélbaktériumok összetételét.
5. Sör és lager
A sör különösen problémás lehet az alkohol, a szénsav és az erjedő szénhidrátok kombinációja miatt, ami puffadást és emésztési panaszokat válthat ki.
6. Cukros üdítők
A magas hozzáadott cukortartalom csökkentheti a jótékony baktériumok arányát és a mikrobiális sokféleséget, ami fontos az immunrendszer és az emésztés szempontjából.
7. Energiaitalok
Fokozhatják a hasmenést, görcsöket, puffadást és a refluxot, főleg éhgyomorra fogyasztva.
8. Fehérjeturmixok
Egyes fehérjeporok mesterséges édesítőket, cukoralkoholokat és sűrítőanyagokat tartalmaznak, amelyek puffadást, gázképződést és hasmenést okozhatnak.
