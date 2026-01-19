A sárgarépa evése természetes barnulást okozhat?

A sárgarépa nem feltétlenül ad napcsókolta ragyogást, de sárgás-narancssárgás színűvé teheti a bőrt, ha túlzottan fogyasztjuk. Ez az ártalmatlan állapot, az úgynevezett karotenémia a béta-karotin felhalmozódásából ered, és hónapokba telhet, mire visszafejlődik.

Nem annyira jó a répa a testednek, mint azt gondoltad

Az interneten az utóbbi időben elterjedt, hogy a sok sárgarépa fogyasztása természetes barna színt adhat a bőrnek, és ezért cserébe egy percet sem kell a napon töltened. Sokan egyszerű mítosznak nevezték, városi pletykának. Most végre eljött az idő, hogy megtudjuk az igazságot.

A répa mint csodaszer?

A sárgarépa egyik fő alapanyaga a béta-karotin, egy narancssárga pigment, amely a szervezetben A-vitaminná alakul át. Ez a vegyület támogatja a látás és az immunrendszer működését, de még a bőr színére is hatással lehet.

Ha valaki nagy mennyiségben fogyaszt béta-karotinban gazdag ételeket, vagy sárgarépát, akkor a sárgás pigment elkezd felhalmozódni a bőr külső rétegében. Ezt a jelenséget a szaknyelv carotenemia-nak hívja, mely során a bőr sárgás árnyalatúvá változik.

Sajnos a történet még így sem annyira egyszerű. Legtöbb esetben, ha ez az állapot fenn áll, akkor is főként csak a lábfej, illetve a kézfej színeződik el. Ha jól megnézzük, akkor a kapott szín sem összehasonlítható az igazi nap barnította árnyalatokkal. Mindez sajnálatos hír azok számára, akik rövidebb utat szerettek volna a kívánt bőrszín eléréséhez.

Mikor kell félnem?

A legtöbb embernél már 10-20 milligramm béta-karotin fogyasztása is okozhat bőrelváltozást, ami napi 5 közepes méretű sárgarépának felel meg.

-mondta Bethe Czerwony, dietetikus.

De, ha esetleg át is lépnéd az 5 répás határvonalat, akkor sincs még nagy okod az izgalomra. Több héten keresztül kéne ezt a mennyiséget fogyasztanod, hogy hatást váltson ki. Azonban, ha valahogy mégis sikerülne elszínezni a bőrödet, nagyon hosszú időbe telne, mire visszanyerné eredeti állapotát:

Több hónapba is telhet, mire visszaáll az eredeti bőrtónus.

-mondta Czerwony a verywellhealth-nek.

Más zöldség is tud ilyet?

Nem csak a répa az, amely képes elszínezni a testünket. Minden olyan gyümölcs és zöldség, melynek magas a béta-karotin tartalma, az képes hasonló hatást kifejteni. Az alábbiakat tartalmazó ételekre éri meg odafigyelni:

Édesburgonya

Piros kaliforniai paprika

Tök

Kelkáposzta

Spenót

Kajszibarack

Paradicsom

Brokkoli

Ha most szerettél volna répában gazdag étrendre váltani, inkább hanyagold. Kíméld meg a bőrödet több hónapnyi sárgaságtól.