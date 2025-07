Íme 8 étel, amikkel becsempészheted a rostokat a napi rutinodba

Manapság már mindenki tudja a szabályt, hogy minden nap legalább 5 adag gyümölcsöt és/vagy zöldséget kell elfogyaztanunk, hogy egészségesek legyünk - írja a The Sun. Ha még mindig küzdünk ezzel, akkor van pár étel, amely nem szigorúan gyümölcs vagy zöldség, de mégis beleszámít a rostbevitelbe. Valójában lehet, hogy máris több, mint egy adagot eszel a felsorolt élelmiszerekből.

Nem csak a zöldség és a gyümölcs tartalmaz rostokat / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Habár tényleg fontos, hogy beépítsük a mindennapokba a rostokat, azért ebbe a kategóriába a gyümölcsön és zöldségen kívül más ételek is beletartoznak. Talán már úgy is teljesítjük a kritériumot, hogy közben észre sem vesszük. Kihagyhatjuk a kelkáposzta smoothie-t és kereshetünk más utat is arra, hogy a mindennapi tápanyagokat bejuttassuk a szervezetünkbe.

1. Babkonzerv

Összesen 200 g babkonzerv már egy adag rostnak számít a napi ötből. Egyrészt maga a bab, másrészt a paradicsomszósz miatt is extra rosttartalommal bíró étel. A karóbab a hüvelyesek rendjébe tartozik, ami arra utal, hogy rengeteg rost található benne, és remek fehérjeforrás is.



2. Spagetti karika

Bár a spagetti szénhidrátnak számít, de a tény, hogy paradicsomszószban van, ismét rostbevitelnek számít. Szintén 200 g 1 adag rostbevitelnek felel meg, bár ezt már érdemes kiegyensúlyozni teljesértékű zöldségekkel a nap folyamán. Mindig figyeljünk arra is, hogy mennyi hozzáadott cukrot és sót tartalmaznak a konzervek.



3. Humusz

Mivel csicseriborsóból készül, ezért a humusz remek fehérje- és rostforrás. Csak két púpos evőkanál, tehát nagyjából 80 gramm elegendő egy újabb adag napi rostbevitelhez. Ha répát, paprikát, vagy zellert mártogatunk bele, akkor máris megemeltük a napi zöldségadagot. Ismét figyelni kell, hogy az előre elkészített humuszban ne legyenek adalékanyagok. De ha nem akarunk erre figyelni, akár a sajátunkat is elkészíthetjük, konzerv csicseriborsóból, tahiniből, citromléből és fokhagymából.



4. Guacamole és zöldségalapú szószok

Az avokádó szintén beleszámít a napi rostbevitelbe, szóval egy házi guacamole nem árt, ha növelni akarod a rost adagot. Csupán 80 gramm is elegendő a napi adaghoz. Minél több hozzávalót adsz a szószhoz, annál értékesebb tápanyagokat adsz a szervezetednek. Tehetsz bele paradicsomot, újhagymát, és lime-ot is.