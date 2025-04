Így csomagolhatod el légmentesen az ételeket

8. Környezetbarát megoldással

A méhviaszos kendő egy méhviasszal, gyantával és olajjal kezelt textil, ami a kezünk hőjének hatására lágyul, így könnyedén felveszi az edények formáját. Felhelyezve megkeményedik és kellőképpen jól zárja az ételt. Vízzel mosható, nyers húsokhoz nem ajánlott használni.

9. Az univerzális technika

Hagyományos módszer a befőttesüvegben való tárolás, ami bár nem hoz létre teljes vákuumot, megbízhatóan zár, és kifejezetten alkalmas a száraz élelmiszerek, akár maradékok tárolására. Amire érdemes figyelni, hogy a fedél jól illeszkedjen és ne legyen deformált.

10. Záródás négy oldalról

Használhatunk zárható „lock and lock típusú tárolóedényt is, amely csatos zárómechanizmussal és gumitömítéssel van ellátva, ezzel csökkentve a levegő bejutásának esélyét. Attól függően, hogy milyen élelmiszert teszünk bele, hűtőben vagy szekrényben is tárolhatjuk.