Az orvos azt mondta elvetélt, 8 hónap múlva csodababa jött a világra

Elvetélt, de mégis szült. Egy történet, amely szomorúan kezdődik, de annál jóval boldogabban zárul.

Fotó: Freepik

Amikor Allison Wilcox 2023 januárjában megtudta, hogy várandós, az öröm szinte azonnal félelemmé változott: az első pozitív tesztet követő napon erős vérzés kezdődött nála. Az orvosa által végzett belső vizsgálat mindössze öt hetes terhességnél vetélés jeleit mutatta, ami teljesen összetörte őt és a férjét.

Az én terhességem már a kezdetektől fogva igazi hullámvasút volt.

-mesélte a 33 éves Allison.

Miután elhangzott a „vetélés” szó, az általános iskolai tanárnő és férje egy héten át gyászolták az elveszni látszó babát, családtagjaikra és barátaikra támaszkodva, miközben próbálták elengedni azt az életet, amelyet még csak most kezdtek el elképzelni.

Egy héttel később azonban erős derékfájdalom jelentkezett, ami új aggodalmakat vetett fel. Egy orvos családtag arra biztatta Wilcoxot, hogy menjen a sürgősségire, hogy kizárják a méhen kívüli terhességet. Ekkor semmi rendhagyót nem találtak, hazaküldték pihenni.

Mindenki azt gondolta, elvetélt

Néhány nappal később, amikor egy nőgyógyászati kontrollra tartott, zokogva hívta fel a nővérét. Egy élénk álom rázta meg, amelyben az orvosok hirtelen mégis megtalálták a babát az ultrahangon. Megdöbbenésére pontosan ez történt.

A hCG-szintje – ez a hormon a terhesség során elsősorban a méhlepényben termelődik – 197-ről 707-re emelkedett, és az ultrahangon láthatóvá vált a szikhólyag is. Szívhang még nem volt, de az orvosok akkor ezt „normálisnak” nevezték.

Olyan volt, mint egy hihetetlen csoda. Felhívtunk mindenkit, ünnepeltünk, és feltapasztottuk a pici ultrahangképet a hűtőre.

A remény azonban hamar szertefoszlott. Mindössze 48 órával később, miközben harmadik osztályos tanítványait tanította, megérkeztek az új laboreredmények. A hCG-szint alig emelkedett, a progeszteronszint az életképes tartomány alá esett, és a vérzés sem szűnt meg. A nőgyógyásza aznap délután felhívta, és közölte: a terhesség nem maradhat meg.

Olyan volt, mintha megmutatták volna nekünk a csodát, majd azonnal elragadták volna.

-monta.