Brutális csattanás Tiszavasváriban: mentők és tűzoltók lepték el a kereszteződést

Két autó ütközött össze szerdán a tiszavasvári Bajcsy-Zsilinszky utcában, a helyszínre tűzoltókat is riasztottak.

Két személyautó karambolozott Tiszavasváriban Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Tiszavasváriban történt a baleset

Karambolozott két személyautó Tiszavasváriban, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Petőfi utca kereszteződésénél. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen öten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre, ahol forgalomkorlátozásra kell számítani –közölte a katasztrófavédelem.