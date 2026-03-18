Súlyos családi dráma a Buckingham-palotában: Károly király nyilvánosan fordított hátat a fiának és menyének
Újabb botrány feszíti a brit királyi családot: miközben Harry és Meghan nagyszabású „ál-királyi” turnéra készül Ausztráliában, az uralkodó váratlan, drasztikus lépésre szánta el magát.
Úgy tűnik, III. Károly királynak végleg elfogyott a türelme. Miközben a sussexi hercegi pár éppen a bőröndjeit pakolja egy nagyszabású ausztráliai körútra, a Buckingham-palotából kiszivárgott hírek szerint az uralkodó váratlan döntést hozott: teljesen elhatárolódik kisebbik fia magánakciójától.
Pénzéhes önpromóció vagy jótékonyság?
A pár 2018 óta először tér vissza a kenguruk földjére, de a látogatás célja korántsem diplomatikus. Míg Harry egy mentális egészségről szóló csúcstalálkozón okoskodik majd, Meghan Sydney-ben tündökölhet egy női vezetői gálán. A szakértők szerint azonban az egész nem szól másról, mint a celeb-státusz fenntartásáról és a kőkemény üzletről.
Ingrid Seward királyi szakértő a TalkTV-nek nyilatkozva nem kímélte a párt:
Szerintem csak próbálják reklámozni magukat. Fenn kell tartaniuk az ismertségüket, hogy pénzt tudjanak keresni. Károly valószínűleg már lemondott róluk.
Fontosabb dolga is van Károly királynak, mint Harry hisztije
A palota folyosóin az a hír járja, hogy az uralkodót egyáltalán nem hatja meg a turné körüli hírverés. Seward szerint a királynak jelenleg sokkal égetőbb problémái vannak a monarchia fenntartásával, mintsem azzal foglalkozzon, mit művel a szakadár hercegi pár a világ másik felén.
Vannak ennél sokkal fontosabb dolgai is, mint Harry és Meghan aktuális húzásai
– tette hozzá az Express cikkében a szakértő.
A kritikusok szerint azonban a látogatás veszélyes játék: Harryék szándékosan mossák el a határvonalat a magánüzleteik és a hivatalos királyi feladatok között, ami komoly fejfájást okozhat a brit diplomáciának. Úgy tűnik, a „Sussex-show” Ausztráliában folytatódik, de Károly király már nem nézi a műsort.
