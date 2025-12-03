„A királyi családnak dolgoztam, Károly király gesztusa ledöbbentett”
Az egykori udvarhölgyet teljesen meghatotta ez a cselekedet. Károly király meglepő dolgot tett.
A királyi család egykori alkalmazottja elárulta, miképpen döbbentette meg Károly király gesztusa, amit felé tett jóval azután, hogy a család alkalmazásában állt.
Károly király meghívta koronázására a volt udvarhölgyet
A 93 éve Lady Anne Glenconner, Margit hercegnő korábbi udvarhölgye nemrég kiadott egy memoárt, melyben részletesen taglalja a királyi családnál töltött idő eseményeit.
Miután megjelent a memoár, Lady Anne beszélt a több évtizedes királyi karrierje során szerzett tapasztalatairól. Nem csak a király családban töltött időszakról szóló történeteit árulja el, hanem az idősebb tagokkal való közös fényképeit is.
Amikor a Hello!-nak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy milyen volt részt venni, a néhai II. Erzsébet királynő 1953-as koronázásán, Lady Anne azt is elmesélte mennyire meglepődött, amikor Károly ajánlatott tett neki - számol be róla a Mirror.
Csak nagyjából 120 közeli barátot hívhatott meg és megtisztelő volt, hogy ebbe szűk körbe ő is beletartozhatott.
Három nappal később vacsoráztam vele. Bementem, és azt mondta: »Hogy volt, Anne?« Én pedig azt mondtam: »Nagyszerű!«
Lady Anne szerint 93 évesen, élete legjobb időszakát éli, élvezi, hogy szórakozhat, szerinte ez megéri Nem ő az első, aki Margit hercegnőről ír, Andrew Lownie is megemlíti a hercegnőt, ráadásul szerinte Margit hercegnőnk nem tetszett, hogy Sarah Ferguson lett York hercegnője akkoriban.
Andrew szerint ezt mondta Margit Sarah Fergusonnak: „Többet tettél a királyi család szégyenéért, mint azt valaha is el lehetett volna képzelni.”
