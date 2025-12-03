„A királyi családnak dolgoztam, Károly király gesztusa ledöbbentett”

A királyi család egykori alkalmazottja elárulta, miképpen döbbentette meg Károly király gesztusa, amit felé tett jóval azután, hogy a család alkalmazásában állt.

Károly király meglepő gesztussal fordult az egykori palotabeli alkalmazott felé Fotó: Northfoto / hot! magazin

Károly király meghívta koronázására a volt udvarhölgyet

A 93 éve Lady Anne Glenconner, Margit hercegnő korábbi udvarhölgye nemrég kiadott egy memoárt, melyben részletesen taglalja a királyi családnál töltött idő eseményeit.

Miután megjelent a memoár, Lady Anne beszélt a több évtizedes királyi karrierje során szerzett tapasztalatairól. Nem csak a király családban töltött időszakról szóló történeteit árulja el, hanem az idősebb tagokkal való közös fényképeit is.

Amikor a Hello!-nak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy milyen volt részt venni, a néhai II. Erzsébet királynő 1953-as koronázásán, Lady Anne azt is elmesélte mennyire meglepődött, amikor Károly ajánlatott tett neki - számol be róla a Mirror.

Csak nagyjából 120 közeli barátot hívhatott meg és megtisztelő volt, hogy ebbe szűk körbe ő is beletartozhatott.

Három nappal később vacsoráztam vele. Bementem, és azt mondta: »Hogy volt, Anne?« Én pedig azt mondtam: »Nagyszerű!«

Lady Anne szerint 93 évesen, élete legjobb időszakát éli, élvezi, hogy szórakozhat, szerinte ez megéri Nem ő az első, aki Margit hercegnőről ír, Andrew Lownie is megemlíti a hercegnőt, ráadásul szerinte Margit hercegnőnk nem tetszett, hogy Sarah Ferguson lett York hercegnője akkoriban.

Andrew szerint ezt mondta Margit Sarah Fergusonnak: „Többet tettél a királyi család szégyenéért, mint azt valaha is el lehetett volna képzelni.”