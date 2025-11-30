Sarah Ferguson leszámol a királynéval - lehet, hogy kiteregeti a szennyest az egész királyi családról

Sarah Ferguson, York egykori hercegnéje veszélyessé vált egy bennfentes forrás szerint, miután Kamilla királyné mélyen megsértette, amiért elhatárolódott a kegyvesztett királyi családtagtól exférje botránya után.

Újabb botrány közeleg a királyi család számára - ezúttal Sarah Ferguson megtestesítőjeként Fotó: AFP

Úgy tudni, York egykori hercegnéje dühöng Kamilla királyné nyilvános támogatásának hiánya miatt, miközben elérte a mélypontot is, és ezért minden hidat feléget maga mögött bosszúból. Sarah Ferguson ugyanis nehéz időszakon megy keresztül, miután utolérte őt volt férje botrányos kapcsolatának következménye, amelyet az elítélt szexkereskedővel, Jeffrey Epstein-nel ápolt András herceg.

Megfosztották címeitől, kiszorították jótékonysági szerepeiből, és új otthont keres, miután III. Károly király kirakta Royal Lodge.ból is. Ferguson állítólag árulásként éli meg, hogy Kamilla királyné hallgat a történtekről, és semmilyen támogatást nem mutat a volt királyi családtag felé. Sérti, hogy "a királyné egyszerűen levegőnek nézi" - fogalmaz a forrás a Daily Star szerint.

Kamilla királyné számára nem idegen a botrány: hosszú éveken át ő volt a harmadik fél az akkori Károly herceg és Diána hercegné rövid, viharos házassága alatt, maiért éveken keresztül kiközösítették. Nem úgy Ferguson részéről, aki - a forrás szerint - Diána hercegnő bizalmasaként is képes volt túllépni a viszonyon.

Sarah folyton azt hajtogatja, hogy Kamilla tartozik neki. nem tudja elhinni, hogy most hirtelen úgy kezelik, mint valami kerülendő problémát. Azt mondja, ő ott állt Kamilla mellett a legsötétebb években is

- fogalmazott a forrás, aki hozzátette: Sarah nővéreként tekintett Kamilára.

A királyi családnak van mitől tartania

De most sarokba szorították, és ettől nagyon veszélyessé vált. Ketyegő időzített bomba - minél dühösebb lesz, annál nagyobb az esélye, hogy beváltja a fenyegetéseit, és mindenkit magával ránt. Sarah-nak elég története van ahhoz, hogy a teljes királyi családot rendkívül kellemetlen helyzetbe hozza, különösen Károlyt és Kamillát

Mindez azután derült ki, hogy nyilvánosságra került: az egykori hercegné amerikai csatornáktól kap botrányos interjú ajánlatokat, jelentős pénzösszegekért cserébe.

Pénzre van szüksége. Ennyire egyszerű. Jelenleg sem neki, sem Andrásnak nincs már vesztenivalója. Ki tudja, kinek a szennyesét fogják kiteregetni? Nem hiszem, hogy a sajátjukét

- fejtette ki Samara Gill, királyi szakértő.