Izgalomba jöttek a rajongók: különleges helyen találkozhat Károly király és Harry herceg

III. Károly király és Kamilla királynő jövőre az Egyesült Államokba utazhat egy fontos évforduló miatt. A brit uralkodó az amerikai látogatás során közelebb kerülhet Harry herceghez és unokáihoz is. Minden arra utal, hogy találkozhat Károly király és Harry herceg. A kérdés már csak az, hogy a király valóban felkeresi-e a fiát, akivel az utóbbi időben meglehetősen összetett és feszültségektől terhelt a kapcsolata.

Amerikában találkozhat Károly király és Harry herceg és Harry herceg Fotó: Anadolu via AFP/AFP

Hosszú idő után találkozhat Károly király és Harry herceg

A hírek szerint Károly király jövőre az Egyesült Államokba utazhat, hogy megünnepelje az ország függetlenségének 250. évfordulóját. Amennyiben a király egészségi állapota lehetővé teszi az utazást, a 77 éves királyhoz valószínűleg Kamilla királynő is csatlakozik.

Ez lesz az első látogatása 2018 óta, amikor II. Erzsébet királynőt képviselte George H.W. Bush temetésén. A látogatás várhatóan áprilisban lesz, jóval a július 4-i függetlenségi ünnep előtt, és az amerikai elnök több ünnepséget is tervez a király és a királynő tiszteletére.

A látogatás tökéletesnek tűnik ahhoz, hogy az uralkodó egy kis időt töltsön fiával és unokáival. Harry jelenleg Kaliforniában él feleségével, Meghan Markle-lal, valamint két gyermekükkel, a hatéves Archie herceggel és a négyéves Lilibet hercegnővel. Ennek ellenére a herceg minden bizonnyal kész lenne útra kelni, ha lehetősége adódna rá, hogy találkozzon az édesapjával, akár oda is elutazna, ahol III. Károly éppen a hivatalos teendőit intézi.

Egyelőre nem világos, mikor találkozott utoljára III. Károly Archie-val és Lilibettel, de feltételezések szerint ez 2022 júniusában, a királynő platinajubileumi brit látogatása idején történt. A király állítólag nagyon szomorú amiatt, hogy nem nagyon sikerült személyes kapcsolatot kialakítani az Egyesült Államokban élő unokáival – írja a DailyExpress.