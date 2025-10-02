RETRO RÁDIÓ

Megindító: így emlékezik II. Erzsébet királynőre Vilmos herceg

Őszintén mesélt nagymamájától. Vilmos herceg többek között arról is vallott, mennyire hiányzik neki a néhai királynő.

2025.10.02.
Vilmos herceg egy interjúban őszintén beszélt szeretett nagymamájáról, a néhai II. Erzsébet királynőről, miközben körbevezette Eugene Levy hollywoodi sztárt windsori otthonában.

Megható, ahogy Vilmos herceg II. Erzsébet királynőről beszélt

Valójában, igen, hiányzik a nagymamám és a nagyapám. Igen, elég sok minden megváltozott, szóval az ember elgondolkodik azon, hogy már nincsenek itt, és különösen azon, hogy Windsorban vannak, számomra Windsor ő

- mondta Eugene-nek Vilmos herceg, majd hozzátette:

„Imádott itt lenni és ideje nagy részét itt töltötte.”

A második világháború idején a kastély adott otthont Erzsébet királynőnek és húgának, Margit hercegnőnek, és a járvány idején is sok időt töltött a falai között biztonságban, az úgynevezett „HMS Bubble”-ben – így nevezték az őt kiszolgáló, erősen lecsökkentett személyzetet.

A leendő király a Schitt’s Creek sztárjának ezt mondta:

Amikor ma körbevezetlek, tulajdonképpen arra törekszem, hogy olyan módon mutassam meg neked, ahogy ő is szerette volna.

A néhai királynő rendszeresen a legtöbb hétvégét a windsori kastélyban töltötte, és élete utolsó éveiben, 70 éves uralkodásának a végéhez közeledve, tartózkodása egyre hosszabb lett.

A háború alatt Erzsébet királynő és nővére, Margit paradicsomot, csemegekukoricát és törpebabot termesztettek a kastély keleti teraszkertjének parcelláin.

Közel hetven évig férje, Fülöp volt a Windsor Great Park őre, és aktív szerepet játszott a park gondozásában. 1971-ben átalakította a terasz virágágyásait, és egy új, saját tervei alapján készült bronz lótuszkutat rendelt meg a kert közepére - számol be róla az Express.

 

