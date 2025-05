Ennyi év után derült rá fény: Erzsébet királynő esküvőjéről derültek ki eltitkolt információk

1947.november 20-án a 21 éves Erzsébet hercegnő feleségül ment Fülöp herceghez a Westminster-apátságban. Erzsébet királynő esküvője nemcsak a brit monarchia történetének egyik legfontosabb pillanata volt, hanem egy olyan esküvő, amely a remény és az újjászületés szimbólumává vált - írja a Life-hu.

Erzsébet királynő esküvője, amely a remény és az újjászületés szimbólumává vált Fotó: AFP

De milyen titkokat őriz Erzsébet királynő esküvői ruhája?

A káprázatos ruhát Sir Norman Hartnell, a királyi udvar hivatalos divattervezője álmodta meg. Botticelli - Primavera festménye volt az ihlet adó, a kép a tavaszt, a megújulást és az élet ünneplését testesíti meg. Hartnell célja az volt, hogy egy olyan ruhát hozzon létre, amely a reményt és az újjászületés üzenetét szimbolizálja a brit népnek és az egész világnak. A ruha elkészítésén nem kevesebb, mint 350 nő dolgozott hét héten keresztül. A háború utáni megszorítások miatt az anyagok beszerzése és a díszítések elkészítése nagy kihívást jelentett.

Legendává vált részletek

A ruha fő anyaga skót duchesse szaténból készült, amelyet ezüst és arany szálakkal hímzett minták díszítettek, köztük szimbolikus jelentéssel bíró rózsák, jázminok és búzakalászok, amik a termékenység és a jólét jelentését hordozták. A káprázatos ruha körülbelül négy méter hosszú uszállyal rendelkezett, amelyet a vállaknál rögzítettek. A menyasszonyi ruha elkészítéséhez 10 000 apró gyöngyöt és kristályt hozattak az Egyesült Államokból.

Mesélnek az ékszerek és a kiegészítők

Erzsébet hercegnő az esküvője napján Queen Mary Fringe Tiarát viselt, amelyet nagymamájától, Mária királynétól örökölt. Azonban a tiara az esküvő reggelén eltört, de Garrard ékszerésze hamar megjavította, és még időben eljutott a menyasszonyhoz. A kétsoros gyöngy nyaklánc, amit viselt édesapjától VI. György királytól kapta ajándékba. Az ékszer korábban Anna és Karolina királynők tulajdonában volt. A cipőt Edward Rayne készítette, elefántcsont színű duchesse szaténból készült el a magas sarkú szandál, ezüst csatokkal és apró gyöngyökkel díszítették.

Kihívásokkal teli nagy nap

Az esküvő napján több kisebb baleset is történt. A tiara eltörése mellett a menyasszony a gyöngy nyakláncát a St. James-palotában hagyta. A magántitkára azonnal indult az ékszerért és a forgalmi dugó ellenére is eljuttatta Erzsébet hercegnőnek. A menyasszonyi csokornak is majdnem nyoma veszett, és végül egy hűtőszekrényben találták meg, ahová egy figyelmes inas tette, hogy frissek maradjanak a virágok.