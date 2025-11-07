Napi horoszkóp: ennek a 3 csillagjegynek kellemetlen élményben lehet része

2025. november 7-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegyet most a sors nagy nehézség elé állítja, ami miatt kellemetlen élményben lehet részük. Mutatjuk, hogy ez kikre igaz!

A sors nehéz helyzet elé állít néhány csillagjegyet Fotó: Cinemanikor / Shutterstock

Kos

Pénteken a Hold és a Merkúr szembenállása feszültséget jelezhet az érzések és a racionalitás között. Lehet, hogy valamiben nem tud dönteni, mert máshová húzza a szíve, és mást tanácsol az esze. Jobban jár, ha most vár néhány napot, mielőtt döntést hoz.

Bika

Ma az Ikrek jegyében jár a Hold, ami alapvetően kellemes hatású lenne, ám már érezhető a szombati Vénusz–Plútó kvadrát előszelének hatása is. Ez féltékenységet, hatalmi harcokat vagy rivalizálást hozhat. Ha valaki negatív energiákkal közelít ön felé, ismerje fel, és húzza meg a határait.

Ikrek

A Hold az Ikrek jegyében jár, ami könnyedséget és felszabadultságot jelez, de a Merkúr fényszöge hozhat egy kellemetlen élményt is, például egy rosszindulatú ember személyében. Mivel a Vénusz–Plútó kvadrát hatása is érződik, különösen fontos, hogy lelkileg kiegyensúlyozott maradjon. Egy csésze mézes tea és egy hosszú séta segíthet ellazulni.

Rák

Pénteken érdemes a nagyobb összefüggésekre figyelni, és nem elveszni a részletekben, még akkor sem, ha valami kisebb kellemetlenség történik. Lehet, hogy valaki próbálja elterelni a figyelmét, de ne foglalkozzon vele. Jó dolgok várnak önre!

Oroszlán

Ma nehezebb lehet kialakítani a véleményét vagy döntést hozni, mert minden irányból eltérő információkat hall. Ilyenkor a legjobb, ha a saját tapasztalataira és belső meggyőződésére hagyatkozik, ezek most is a legbiztosabb iránytűi.

Szűz

A Merkúr ma rendkívül erős megérzéseket hoz. Olyan dolgokat is észrevehet, amelyeket eddig nem látott világosan. Ne lepődjön meg, ha választ kap egy régóta függőben lévő kérdésére, a mai nap alkalmas a tisztánlátásra és a felismerésekre.

Mérleg

Ne feledkezzen meg arról, hogy van a környezetében valaki, akinek most különösen nagy szüksége van az ön pozitív visszajelzésére. Egy mosoly vagy néhány kedves szó is sokat jelenthet, és talán többet segít, mint gondolná.