Ne szalaszd el a lehetőséget: ezek a csillagjegyek most fontos fordulóponthoz érkeztek

2025. november 2-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegy számára eljött a megfelelő pillanat egy fontos döntéshez. Nem érdemes ezt most elmulasztani. Mutatjuk, hogy ez kikre igaz!

Fotó: freepik.com / Illusztráció

Kos

Úgy érezheti vasárnap, hogy eljött valamiben a megfelelő pillanat. Van valami, amit már régóta fontolgat, talán egy beszélgetés vagy konkrét lépés, amelyet eddig halogatott a belső kételyek miatt. Ma kedvező alkalom kínálkozik: ha bátorságot gyűjt, nagy valószínűséggel sikerrel jár, és megkönnyebbülést él át.

Bika

Előfordulhat, hogy ma eszébe jut egy elmulasztott lehetőség. Engedje el. Az élet újra és újra kínálja a megfelelő alkalmakat, a retrográd bolygók is erre tanítanak. Bízzon benne, hogy ami önnek szól, az visszatér.

Ikrek

Délelőtt szétaprózódhatnak az energiái, de ez most természetes a Hold-Jupiter együttállás miatt. Délután, a Hold Kosba lépésével új lendületet kap, és egy spontán találkozás vagy üzenet kellemes fordulatot hozhat.

Rák

Néha módosítani kell egy-egy elképzelésen, és ma önnél is eljöhet ez a pillanat. Talán egy tervet kell átgondolnia, vagy egy kapcsolattal kapcsolatban kell reálisabb elvárásokat kialakítania. Ne féljen ettől: a délután egyértelműbb, határozottabb nézőpontot ad, és segít tisztábban látni, ki vagy mi érdemli a figyelmét.

Oroszlán

Ma egy kölcsönös vonzalom, legyen az baráti vagy romantikus, új lendületet kaphat. Ha érzi a szikrát, lehet, hogy önnek kell megtenni az első lépést. Azért azt mindenképpen gondolja át, milyen hatással lehet ez a többi kapcsolatára.

Szűz

Délelőtt kicsit beleragadhat a részletkérdésekbe, vagy bizonytalanságot érezhet egy tervvel kapcsolatban. Nincs gond: a Kos Hold délutántól fókuszt, elszántságot és tettrekészséget hoz. Egy kedvező pénzügyi vagy munkával kapcsolatos hír is megérkezhet.

Mérleg

Ma mindenben megláthatja az inspirációt. Egy gesztus, egy mondat, egy hangulat is ötleteket hozhat. Ezek most értékesek. Jegyezze fel, ami eszébe jut, mert a mai gondolatok később új irányokat nyithatnak meg. Délután könnyebben tud konkrét lépésekre váltani.