Elesett az Erzsébet híd, hármas katasztrófa Budapest szívében

Egymás után következnek be a balesetek a fővárosban.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.06. 12:20
Módosítva: 2025.11.06. 14:48
Összeütközött két gépkocsi a XI. kerületi Budaörsi úton, a Beregszász út és a Szent Kristóf utca között. A járművekben összesen hárman utaztak. Az egy sávon forgalmi akadályt okozó balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók és a mentők érkeztek ki, illetve az egység a közösségi közlekedési társaság szakembereinek értesítését is kérte.

Összeütközött három gépkocsi Budapesten, az Erzsébet hídon, a budai hídfő közelében. Ráfutásos baleset történt, amelyhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett járművek akadályozzák a forgalmat – írja a katasztrófavédelem. 

Fának ütközött egy gépkocsi a XI. kerületi Péterhegyi úton, a Torma utca és a Bolygó utca közötti szakaszon. A járműben csak a vezetője utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a bajba került autót, valamint a társhatóságokat várják a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
