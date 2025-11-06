Elesett az Erzsébet híd, hármas katasztrófa Budapest szívében

Összeütközött két gépkocsi a XI. kerületi Budaörsi úton, a Beregszász út és a Szent Kristóf utca között. A járművekben összesen hárman utaztak. Az egy sávon forgalmi akadályt okozó balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók és a mentők érkeztek ki, illetve az egység a közösségi közlekedési társaság szakembereinek értesítését is kérte.

Összeütközött három gépkocsi Budapesten, az Erzsébet hídon, a budai hídfő közelében. Ráfutásos baleset történt, amelyhez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett járművek akadályozzák a forgalmat – írja a katasztrófavédelem.

Fának ütközött egy gépkocsi a XI. kerületi Péterhegyi úton, a Torma utca és a Bolygó utca közötti szakaszon. A járműben csak a vezetője utazott, aki saját erejéből ki tudott szállni. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a bajba került autót, valamint a társhatóságokat várják a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.



